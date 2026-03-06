童顏惹煩惱︱33歲南京女被誤當小學生 自拍「我不是未成年」聲明登熱搜︱有片

「童顏逆齡」或許是許多人的夢想，但對於江蘇南京一名33歲的女子「辣辣辣嬌」來說，過於「年輕」的長相，卻為「辣辣辣嬌」生活帶來無盡的煩惱。



「辣辣辣嬌」據悉姓李，因其極度「幼態」的童顏，經常被誤認為是小學生。近日，她到銀行辦理業務時，竟被大堂經理當眾詢問「家長在哪」，令她哭笑不得，事件在網上引發熱議。

在銀行被問「家長在哪」

「辣辣辣嬌」因擁童顏樣貌而遇上種種誤會。抖音@辣辣辣嬌

據悉，李女士是一名資深的平面設計師。她在社交平台分享，類似的誤會幾乎每天都在上演。她外出見客時，對方第一句總是問：「你們公司派了個學生來？」；搭地鐵時，安檢人員會攔下她，以為她是逃票的學生，要求出示學生證；更離譜的是，有次在屋苑門口取快遞，速遞員竟死活不肯將包裹交給她，直指「你一個小孩別亂拿人家東西」，令她解釋半天。

李女士無奈地表示，自己真的已經33歲，並非未成年。她將經歷拍成影片放上網，話題即成熱搜，不過仍有網民提出「質疑」，紛紛留言表示「不相信」，更有人要求她出示身份證證明。不過，亦有網民羨慕地稱她為「凍齡女神」，認為這是「甜蜜的負擔」。