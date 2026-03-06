Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱首提「智能經濟新形態」AI+連續3年進報告

從去年初DeepSeek橫空出世，到今年人形機械人再次登上央視春晚，人工智能、具身智能等成為中國熱詞。今年的《政府工作報告》還首次提出「打造智能經濟新形態」，深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣。

相關新聞：兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點

《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛表示，報告已經連續3年對「人工智能+」作出部署，今年首次提出打造智能經濟新形態。「其實就是要抓住人工智能發展機遇，拓展人工智能賦能千行百業的廣度和深度，盡快打開經濟增長的新空間，培育新模式、壯大新動能。」

在全國兩會首場「部長通道」，工業和信息化部部長李樂成強調：「人工智能+製造是一個必答題，不是一個選擇題。」今年將大力推動「人工智能+製造」，推動製造業擁抱人工智能，打造一批特色智能體。2025年中國人工智能核心產業規模超1.2萬億元人民幣，企業逾6200間，規上製造業人工智能應用普及率超30%。

