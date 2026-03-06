兩會2026︱加強初婚初育家庭住房保障 房地產定調

國務院總理李強昨日在《政府工作報告》中首次提出，要加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。報告同時為今年房地產工作定調，稱目前地產市場仍在調整，應因城施策，控增量、去庫存。

積極應對人口老化建健康中國

報告提出加快建設健康中國和體育強國，「十五五」時期人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型牀位佔比提高到73%等。官方數據顯示，截至2025年末，內地60歲及以上老年人口已達3.23億，佔總人口23%，人口老齡化壓力持續上升。

為了鼓勵結婚及生育，今年報告明確指出，要宣導積極婚育觀。包括加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；完善生育保險制度和生育休假制度等。

《第一財經》引述首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保指，現在樓價雖有所下調，但對很多年輕人來說壓力仍較大，讓年輕人有房住對於他們成家結婚、生育有較積極的促進作用。

四川成都市城市建設發展研究院副院長馮波指，這也是促進房地產市場平穩健康發展的重要舉措。

報告同時為今年的房地產工作定調，指要着力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。