Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱加強初婚初育家庭住房保障 房地產定調

即時中國
更新時間：09:48 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:48 2026-03-06 HKT

國務院總理李強昨日在《政府工作報告》中首次提出，要加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。報告同時為今年房地產工作定調，稱目前地產市場仍在調整，應因城施策，控增量、去庫存。

積極應對人口老化建健康中國

報告提出加快建設健康中國和體育強國，「十五五」時期人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型牀位佔比提高到73%等。官方數據顯示，截至2025年末，內地60歲及以上老年人口已達3.23億，佔總人口23%，人口老齡化壓力持續上升。

相關新聞：兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點

為了鼓勵結婚及生育，今年報告明確指出，要宣導積極婚育觀。包括加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；完善生育保險制度和生育休假制度等。

《第一財經》引述首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保指，現在樓價雖有所下調，但對很多年輕人來說壓力仍較大，讓年輕人有房住對於他們成家結婚、生育有較積極的促進作用。

四川成都市城市建設發展研究院副院長馮波指，這也是促進房地產市場平穩健康發展的重要舉措。

報告同時為今年的房地產工作定調，指要着力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
22小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
22小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
17小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
12小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
19小時前
伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機
即時國際
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
22小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
3小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
14小時前