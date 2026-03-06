兩會2026 ‧ 直擊︱中國駐美大使謝鋒：四海翻騰雲水怒 和平不是從天而降

「四海翻騰雲水怒，五洲震蕩風雷激，」全國政協部分界別委員小組會議昨午向境外媒體開放，中國駐美大使謝鋒向傳媒如此形容當前國際局勢。被問到伊朗局勢會否影響中美高層互動，他指中國有自己必須堅持的原則和底線，望美方以實際行動落實兩國元首達成的重要共識。

謝鋒稱，和平從來不是從天而降，背後是強大的祖國有力的支撐和托底，並祝願現時仍然在危險地方的中國同胞能夠早日回家，希望「和平最終戰勝炮火」。

談及中美高層互動，他表示，歷史反覆證明，中美關係合則兩利、鬥則俱傷，中國有自己必須堅持的原則和底線，會繼續堅定不移捍衛主權、安全和發展利益；同時希望美方相向而行，以實際行動落實兩國元首達成的重要共識，在國家主席習近平倡導的相互尊重、和平共處、合作共贏三個原則基礎上，推動中美關係穩定健康可持續發展。

他說，這不僅是造福兩國人民，而且也會極大地促進世界的和平穩定和發展，「總的來說道路是曲折的，但是前途是光明的」。駐京記者楊浚源