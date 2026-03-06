兩會2026︱反台獨表述升級「堅決打擊」更嚴厲 學者：延續近年政策表述脈絡

全國人大會議昨日開幕，今年官方在涉台表述上「軟硬兼施」，更具針對性。對於「台獨」分裂勢力，報告表述由去年的「堅決反對」升級為「堅決打擊」，同時強調要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，將推動兩岸經濟合作，深化兩岸交流，落實台灣同胞享受同等待遇政策。有專家分析指，這顯示未來在「打擊台獨」方面將更明確和嚴厲。今年大陸軍費預算同比增7%，至逾1.9萬億元（人民幣，下同），增速較去年輕微放緩。

今年的《政府工作報告》將對台工作目標從反對「台獨」分裂升級為打擊「台獨」分裂勢力，強調反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，同時新增「共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策」相關內容。

牢牢把握兩岸關係主動權

上海涉台學者包承柯向新加坡《聯合早報》稱，「打擊台獨」並非今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡。他說，2024年民進黨繼續執政台灣後，大陸對台政策趨向以打擊「台獨」為主軸，「實際上從去年、前年的對台工作會議上已經這麼提出來了，今年的政府工作報告只是使得這個方面更加明確、更加嚴厲。」但他亦強調，從論述邏輯看，「打擊台獨」與「和平發展」是並行推進的方針。

台灣陸委會發言人梁文傑昨回應稱，歷來大陸的政府工作報告關於台灣問題，都是用有限篇幅宣示一下立場，今年狀況還是一樣。兩會文件涉台部分延續「反獨、反干涉、促統、促融」，內容和過去基本調性一致，「除文字稍有微調之外，看不出有重大的變化。」

深化交流增進青年認同感

昨日出爐的「十五五」規劃綱要草案涉兩岸關係部分則提及，要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。為推動兩岸經濟合作，要持續出台實施惠及台胞台企的政策措施，支持台企扎根大陸發展，加強產業合作。

為深化兩岸交流，要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，深化兩岸教育、醫療等領域合作和社會保障、公共資源分享，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。要加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年赴大陸追夢築夢圓夢創造更好條件；落實台灣同胞享受同等待遇政策。

財政部昨日同時公布，今年軍費預算將增至逾1.9萬億元，同比增長7%，增速較去年的7.2%放緩，降至2022年以來最低。「十五五」規劃綱要草案強調，要邊鬥爭、邊備戰、邊建設。北京《環球時報》引述軍事問題專家宋忠平分析指，中國軍費增速一貫強調「適度」原則，追求經濟建設和國防建設均衡發展，而非「窮兵黷武」。



