爭產疑雲｜河南女遺產繼承受阻 揭母親死後「被結婚」配偶竟是......

即時中國
更新時間：19:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-05 HKT

河南魯山縣發生一宗離奇事件。一名女子早年病逝後，其身份竟被發現在一年後再度用於登記結婚，甚至出現另一張資料不同、但號碼相同的身份證。其女兒長大後辦理遺產繼承時，因母親的「婚後」狀態而受阻，事件經網絡曝光後引發輿論譁然，當地政府已成立聯合調查組介入。

繼承遺產受阻揭母「死後再婚」

據《紅星新聞》報道，化名「藝菲」的女子近日在網上發帖，稱其母親趙某一事充滿疑點。藝菲憶述，其母原籍河南魯山，長居河北石家莊。2008年，其母病重，在河北接受治療後被親屬轉回河南平頂山，並於同年12月3日不治，當時藝菲年僅9歲。

她稱，母親臨終前曾辦理財產及撫養權公證，將其名下三處房產用以償還醫療費用，剩餘財產及藝菲本人的監護權，則交由其小姨（即母親的妹妹）代管。

藝菲成年後，前往公證處擬辦理遺產繼承，卻被告知其母名下僅有商舖，且她並非母親的唯一繼承人，因為系統顯示其母在2009年，即逝世後一年，存在婚姻登記記錄，故無法為其辦理繼承公證。

新郎姓名與舅父相同

一份由公證處發出的《終止公證決定書》證實了藝菲的說法，文件指「被繼承人趙某於2008年死亡，經核實發現其於2009年登記結婚」，故決定終止辦理。

更令人費解的是，一份婚姻登記審查處理表顯示，一名與藝菲母親同名的女子，於2009年12月25日與一名叫「趙某品」的男子在魯山縣民政局登記結婚。藝菲指出，該男子的姓名與其舅父（母親的兄長）完全相同。

此外，藝菲還發現，其母在逝世後竟出現了另一張身份證，證件號碼與其母一致，但照片及住址等資料則完全不同。而一份由其小姨在2019年出具、並經公證處蓋章的證明文件，卻又白紙黑字寫明其母親趙某已於2008年病逝，與官方記錄自相矛盾。

官方成立專組調查

事件曝光後，河南魯山縣聯合調查組於3月3日凌晨發布通報，表示高度重視此事，已迅速成立由紀委監委牽頭，聯合公安、民政等部門的調查組，對事件展開全面調查。調查組承諾將依法處理，並適時公布結果。

藝菲向媒體透露，調查組已主動與她取得聯繫。然而，媒體多次嘗試聯絡其小姨及舅父，但截至發稿前均未獲回應。

