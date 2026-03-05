外甥初二剪髮舅舅車禍亡 迷信舅母入稟控間接殺人索賠¥100萬

中國民間流傳「正月理髮死舅舅」的古老習俗，竟在現代引發一場荒誕的法律訴訟。上海一名男子因在農曆新年期間理髮，其後舅父恰巧當晚車禍身亡，竟遭舅母入稟法院，指控其「間接故意殺人」，並索償100萬元（人民幣，下同），案件最終被法院駁回。

年初二剪髮惹爭執

據《閃電新聞》及上海市總工會披露，事件源於大年初二，劉姓男子因髮型邋遢遭其舅父嫌棄，二人為此發生口角。劉男一氣之下，隨即前往理髮店剪頭髮。豈料翌日，他便接獲舅父在前一晚酒後駕駛、不幸遇上車禍身亡的噩耗。

舅母迷信「大仙」之言

劉男前往弔唁時，其舅母發現他在正月期間曾理髮，勃然大怒，認定外甥的行為導致丈夫死亡，雙方爆發激烈衝突。

據悉，舅母在處理完丈夫的後事後，曾求助於一名所謂的「大仙」。該「大仙」聲稱，劉男明知「正月理髮死舅舅」的習俗仍故意為之，導致其舅父「不能釋懷」，繼而影響其心神，引致當晚飲酒更易醉倒，最終釀成車禍，構成「間接故意殺人」。

法院裁定無關聯，駁回荒謬訴訟。 iStock

舅母聽信此言，先到公安機關控告劉男，但未被受理。其後，她轉而向法院提出民事訴訟，指控外甥的行為構成侵權，要求賠償100萬元。

民俗學家點睇？

法院審理後認為，案件關鍵在於劉男舅父死因。經查證，其死亡的直接原因是酒後駕駛導致交通事故，與劉男理髮的行為並無任何法律上的因果關係。

法官在判決中指出，民間所謂「正月理髮死舅舅」的說法，本身是源於「思舊」一詞的諧音誤傳，並無實質根據，更不能因此作為道德綁架，甚至提出法律指控的基礎。最終，法院依法駁回原告（舅母）的所有訴訟請求。

民俗學家亦解釋，正月不理髮的習俗，原意是在辭舊迎新之際，將帶有「舊」意義的事物一併捨去，以迎接新年，與「保護舅舅」並無直接關聯。