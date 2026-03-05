Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外甥初二剪髮舅舅車禍亡 迷信舅母入稟控間接殺人索賠¥100萬

即時中國
更新時間：16:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-05 HKT

中國民間流傳「正月理髮死舅舅」的古老習俗，竟在現代引發一場荒誕的法律訴訟。上海一名男子因在農曆新年期間理髮，其後舅父恰巧當晚車禍身亡，竟遭舅母入稟法院，指控其「間接故意殺人」，並索償100萬元（人民幣，下同），案件最終被法院駁回。

年初二剪髮惹爭執 

據《閃電新聞》及上海市總工會披露，事件源於大年初二，劉姓男子因髮型邋遢遭其舅父嫌棄，二人為此發生口角。劉男一氣之下，隨即前往理髮店剪頭髮。豈料翌日，他便接獲舅父在前一晚酒後駕駛、不幸遇上車禍身亡的噩耗。

舅母迷信「大仙」之言 

劉男前往弔唁時，其舅母發現他在正月期間曾理髮，勃然大怒，認定外甥的行為導致丈夫死亡，雙方爆發激烈衝突。

據悉，舅母在處理完丈夫的後事後，曾求助於一名所謂的「大仙」。該「大仙」聲稱，劉男明知「正月理髮死舅舅」的習俗仍故意為之，導致其舅父「不能釋懷」，繼而影響其心神，引致當晚飲酒更易醉倒，最終釀成車禍，構成「間接故意殺人」。

相關新聞：風水詐騙︱玄學大師呃三千人歛財¥2000萬 警調侃：算到自己被捕嗎？

法院裁定無關聯，駁回荒謬訴訟。 iStock
法院裁定無關聯，駁回荒謬訴訟。 iStock

舅母聽信此言，先到公安機關控告劉男，但未被受理。其後，她轉而向法院提出民事訴訟，指控外甥的行為構成侵權，要求賠償100萬元。

民俗學家點睇？

法院審理後認為，案件關鍵在於劉男舅父死因。經查證，其死亡的直接原因是酒後駕駛導致交通事故，與劉男理髮的行為並無任何法律上的因果關係。

法官在判決中指出，民間所謂「正月理髮死舅舅」的說法，本身是源於「思舊」一詞的諧音誤傳，並無實質根據，更不能因此作為道德綁架，甚至提出法律指控的基礎。最終，法院依法駁回原告（舅母）的所有訴訟請求。

民俗學家亦解釋，正月不理髮的習俗，原意是在辭舊迎新之際，將帶有「舊」意義的事物一併捨去，以迎接新年，與「保護舅舅」並無直接關聯。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
11小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
7小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
8小時前
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
6小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT