伊朗局勢｜被困霍爾木茲海峽驚見導彈橫飛 中國海員：GPS失效補給或能堅持1個月

中東戰雲密布，以色列與美國自上月底起對伊朗發動聯合軍事打擊，導致全球石油運輸大動脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被伊朗關閉。數百艘商船滯留，當中包括多艘載有中國海員的貨輪。有被困中國海員向內地媒體透露，船上全球定位系統（GPS）受干擾而失靈，且目睹導彈在附近港口橫飛，若補給中斷，船上物資恐僅能維持約一個月。

導航系統遭干擾補給中斷

自2月28日衝突爆發後，多名受困於波斯灣內的中國海員表示，其所在的船隻導航系統出現異常。GPS信號提供的位置與時間均出現嚴重偏差，嚴重影響航行安全。部分港口因安全局勢一度暫停商船停靠，令補給問題成為一大隱憂。

在阿聯酋傑貝阿里港（Jebel Ali Port）滯留的湖北籍海員彭先生稱，其船隻鄰近一個美軍補給基地。戰事爆發後，船上GPS隨即失效，「位置、時間全在亂飄」。他指，船上的中國「北斗」導航系統尚算正常，但偶爾亦會中斷信號。

另一名受困的林船長亦表示，從科威特駛出後，船上的GPS、北斗及俄羅斯的格洛納斯（GLONASS）系統均無信號，一度只能依靠雷達及肉眼觀測輔助航行。

親睹導彈襲擊美軍基地冒煙

除了航行困難，人身安全亦是海員面臨的最直接威脅。彭先生憶述，2月28日晚，他目睹多枚導彈及攔截彈劃破港口夜空，部分導彈更落入附近的美軍基地，引發火災及濃濃黑煙。

他續指：「（導彈）被攔截後落到海裡，距離我們只有200多米，嚇得我們都不敢在房間裡睡覺。」

另一名被困傑貝阿里港的梅先生亦表示，曾目睹導彈擊中旁邊的美軍基地倉庫，此後數日空襲頻繁，形容「旁邊的集裝箱船差幾米就被炸到」。為求安全，船員在收到當地政府的空襲預警後，便會躲進船艙生活區暫避。

中方籲停火

目前，部分受困船員已向船東申請戰爭區域補貼，並在港口補充了生活物資，等待局勢明朗。然而，原定前往伊朗港口的航運計劃已基本擱置。

伊朗官方媒體法爾斯通訊社引述軍方消息稱，霍爾木茲海峽已完全處於伊朗海軍控制之下，並強調在禁止航行令發出後，所有船隻已無法通過。

中國外交部發言人毛寧於3月4日表示，霍爾木茲海峽是重要的國際貿易通道，維護地區安全穩定符合國際社會共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級。