膽結石｜南京OL習慣不吃早餐 腹部劇痛體內取出60多粒「石」

都市人生活節奏急促，不規律的飲食習慣或為健康埋下隱患。江蘇南京一名35歲王姓女子，因長期工作繁忙、飲食不定時，早前在一次聚餐後突發右上腹劇痛，送院後證實為膽囊多發性結石，經手術竟取出超過60粒結石。醫生提醒，民眾若有持續腹痛，應及早求醫。

腹痛未為意劇痛即入院

據悉，王女士任職於辦公室，平日工作繁忙，經常廢寢忘餐，不但忽略早餐，午餐與晚餐亦時間不定。在農曆新年前，她已數次感到右上腹有輕微痛楚，但自以為是小問題而未有正視。直至春節假期一次聚餐後，其右上腹疼痛突然加劇，痛至無法直立，被家人緊急送往南京市第一醫院急症室求醫。

經詳細檢查，王女士被確診為膽囊多發性結石，須即時住院並接受手術治療。

單孔微創手術 傷口小復原快

院方在評估王女士的病情及身體狀況後，決定為其施行「單孔腹腔鏡膽囊切除術」。

南京市第一醫院普外科副主任醫生肖華解釋，膽囊切除現時普遍採用腹腔鏡微創手術，而單孔技術則屬進階方式。此手術僅需在患者肚臍位置作一個約兩厘米的切口，具備術後疤痕不明顯、痛感較低、創傷小及出血少等優點，其切口疝、感染等併發症風險，亦低於傳統的多孔腹腔鏡手術。

王女士的手術過程順利，當醫護人員展示從其體內取出的膽囊結石時，她驚訝地發現數量竟多達60餘粒，不禁感慨：「難怪痛到直不起腰！」

得益於單孔微創技術，王女士在術後6小時已能下床活動及進食流質食物，手術翌日已無明顯不適，評估後符合出院標準。王女士對醫療團隊的專業診療給予高度評價，並表示今後定會注重規律飲食，培養良好生活習慣。

肖華醫生補充，膽囊結石是膽囊內膽固醇、膽色素及鈣鹽等物質沉積而成的固體物，常見可分為膽固醇性、膽色素性及混合性結石三類。

為甚麼會形成結石？

據了解，膽固醇、膽汁酸比例失調，膽固醇過飽和析出結晶；膽囊收縮功能異常，膽汁淤積、排出不暢，結晶長期沉積形成結石。主要誘發因素包括長期空腹、不吃早餐，高油高脂高膽固醇飲食；肥胖致膽汁膽固醇升高，快速減重打亂膽汁代謝，都易誘發膽囊結石。其他誘因如糖尿病、高血脂、肝硬化等基礎疾病也會影響膽汁代謝；部分藥物、女性激素紊亂干擾膽囊功能；有家族史、40歲以上女性風險更高。

有何症狀？

即使膽囊結石形成也未必會出現症狀。專家表示，會否出現症狀主要是要看膽囊管有沒有閉塞，當消化系統開始運作，膽囊開始收縮，若此時膽囊結石使膽囊管閉塞，病人就會感到痛楚，通常是進食後約半小時有腹痛。當出現膽絞痛很可能是右上腹劇痛，可放射至右肩後背，伴噁心嘔吐。非急性發作時，右上腹隱痛、脹痛，或進食後腹脹、消化不良（易誤判為胃病）。不過約半數患者體檢時發現，雖暫無不適，但需定期監測，避免引發併發症。

如何預防？

膽結石，核心在「規律吃、清淡吃、多喝水、勤運動、控體重」。