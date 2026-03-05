「十五五」規劃草案︱強化香港「國際資產及財富管理中心」功能

「十五五」規劃草案涉及港澳有兩大部分，一是「支持港澳鞏固提升競爭優勢」，具體包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。



支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。

澳門方面，支持澳門經濟適度多元發展，深化世界旅游休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台和以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地建設，提升中醫藥大健康、特色金融、高新技術、會展商貿等產業競爭力。支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

二是「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」，具體包括加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。



深化粵港澳合作，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，建設廣州至珠海（澳門）高鐵，推進港深西部鐵路前期工作。

深化琴澳一體化發展，高質量建設前海、南沙、河套等重大合作平台。建設澳門國際機場橫琴前置貨站，推進澳琴國際教育（大學）城建設。



健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持港澳深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業「走出去」。發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。