兩會2026‧直擊︱駐俄大使批美侵略伊朗 中俄合作維護國際公平

即時中國
更新時間：09:10 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-06 HKT

美以對伊朗發動軍事襲擊，衝擊國際能源安全。中國駐俄羅斯大使張漢暉昨日批評，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略，是對國際秩序、國際法和國際規則的粗暴踐踏。地區動盪必會對世界經濟、能源供應造成負面影響。中方呼籲通過和平談判解決爭端，在聯合國安理會討論伊朗危機。

他亦稱，中俄就伊朗局勢保持溝通，中俄是鄰國，無論「其他地方怎麼鬧」，只要符合兩國人民利益，中俄都會持續加強合作。能源合作還需「進一步挖掘」。

中國駐俄羅斯大使張漢暉表示，美國襲擊伊朗是對一個主權國家的侵略。駐京記者 楊浚源攝
相關新聞：伊朗局勢｜王毅：中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋

張漢暉表示，能源合作是中俄合作的壓艙石，「要確保中俄能源合作長期、健康、穩定」。這不僅對俄羅斯有利，也涉及到中國國家能源安全和經濟可持續發展。

他介紹，中俄能源合作基於「上下游一體化」，即俄羅斯能源進入中國下游市場，中國企業則參與俄羅斯能源上游領域，包括勘探開發與基礎設施建設等，雙方合作已達到較深水平。他表示，俄羅斯能源企業正大量採購中國能源裝備，這對中方具有積極意義，「目前雙方深化合作的空間很大，仍需我們進一步挖掘。」

張漢暉又稱，中俄是安理會常任理事國，兩國對維護世界和平穩定，維護聯合國的地位和作用有不可推卸的義務。雙方在許多重大國際和地區問題上保持密切溝通，擁有一致或相似立場，以及廣泛的共同利益，雙方加強合作理所當然，雙方合作「不是為了聯合起來刻意反對誰，我們維護的是國際公平正義」。

至於中東亂局，他說，戰亂不僅對中俄沒有好處，「中東是重要的能源供應基地，所以對全球都沒有好處，這對全球都是負面影響」。

有記者問及俄羅斯總統普京計劃下月訪華，張漢暉幽默回應：「作為中國駐俄大使，我都沒聽說。消息太震撼了，我得趕緊回去準備了。」

駐京記者 楊浚源

