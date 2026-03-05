Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京壽司郎｜食客排了3小時隊 稱吞拿魚吃出寄生蟲卵

即時中國
更新時間：11:58 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:58 2026-03-05 HKT

日本過江龍連鎖壽司店「壽司郎」在內地疑爆食物安全風波。有網民發帖，稱早前在北京門頭溝區一間分店用膳時，發現吞拿魚壽司上佈滿懷疑是寄生蟲卵的白色異物，狀甚噁心。當地市場監管部門（市監局）接報後已介入，並對涉事分店立案調查。

白色異物疑為「蟲卵」

事源一名網民於周六（3月2日）在社交媒體上載影片，稱自己於周五（1日）在北京長安天街商場的壽司郎分店，「排足三個鐘隊」，惟其後進食時，竟發現其中一件吞拿魚壽司上有大量白色點狀物，懷疑是寄生蟲卵，令他大感震驚。

影片顯示，一名自稱是該店主管的職員向該名食客解釋，並就賠償問題交涉。該主管承諾：「在我們店舖吃了這種帶蟲卵的金槍魚（吞拿魚），如果今後因此導致身體受到損傷損害，或感染寄生蟲卵各種問題，我們會全程負責到底，包括各種醫療賠償。」

不過，當食客追問是否只能豁免當日餐費、以及能否安排身體檢查時，該主管的回應最多只能把當日的餐費免單，指對方可以體檢，但體檢的費用需要個人承擔。體檢後發現身體有問題，公司才會承擔責任。

