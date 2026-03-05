兩會2026︱推超長期特別國債2500億元 支持消費品以舊換新

政府工作報告中提及，深入實施提振消費專項行動。激發居民消費內生動力和促消費政策並舉，推動消費持續增長。制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。

報告指出，設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。實施好一次性信用修復政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。活躍線下消費，激發下沉市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。