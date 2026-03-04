中共元老宋平辭世享年109歲　提拔胡錦濤獲稱「政壇最大伯樂」

中共元老、中央政治局原常委宋平4日下午3點36分在北京逝世，享年109歲。宋平一生橫跨革命、抗日、建國到改革開放的逾世紀各個重要時期，他曾任周恩來的政治秘書，做過國家計劃委員會主任、中共中央組織部部長等職，因在上世紀80年代力薦前國家主席胡錦濤進入權力核心，而被譽為政壇第一伯樂。宋平最後一次公開露面是2022年10月出席中共二十大開、閉幕儀式。

「保守派」與「改革派」橋樑

新華社4日晚的報道形容宋平：「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

宋平，原名宋延平，1917年4月24日出生於山東省莒縣。少年聰慧，連跳數級，很快念完小學、中學，1935年考入清華大學化學系。

1937年，20歲的宋平加入中國共產黨，抗日戰爭期間，輾轉延安、重慶，曾負責宣傳工作，並擔任周恩來的政治秘書。

中華人民共和國成立後，宋平長期深耕於國家計委，曾任甘肅省委第一書記。文革後，先後出任國家計委主任、國務委員及中組部部長，在那個左右思潮激盪的年代，被視為「保守派」與「改革派」之間的重要平衡者。1989年72歲宋平，同江澤民、李瑞環在中共十三屆四中全會上，獲增選為政治局常委，宋平排名第五。

宋平仕途中最廣為人知的一段，是其主政甘肅的歲月，大力提拔時任甘肅省建委副主任的胡錦濤。在宋平的力薦下，胡錦濤從甘肅調往京城，出任共青團中央書記處第一書記，將這位年輕的幹部迅速送上快行線。胡錦濤最終成為中共第四代最高領導人。

中共十四大後，宋平功成身退，偶有出席重大官方活動，如中共黨代會、國慶閱兵等，常穿一身中山裝亮相。