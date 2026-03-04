AI短劇︱¥3000成本2日完成 《霍去病》播放量破5億︱有片

AI技術繼續顛覆傳統產業。內地近日有一套由AI生成的短劇《霍去病》爆紅，10日播放量已逾5億次，但該劇全由AI生成，全片23分鐘，成本只耗3000元人民幣，製作時間僅僅兩天。有網民驚呼，短劇的逼真程度與製作水準看得人「背脊發涼」。

真實得背脊發涼

綜合內媒及網上消息，《霍去病》由楊涵涵 AIGC導演，據其在微博透露，短劇是用Seedance 2.0製作完成，整體耗時48小時，成本只要3000元人民幣。

《霍去病》描繪漢武帝時代名將霍去病對抗匈奴故事。



畫面從千軍萬馬衝鋒陷陣，到角色臉部細微表情與光影層次，也達到電影級水準，有網民留言，影片效果震撼人心，「有種背脊發涼感覺」，難以相信是AI生成。

報道指，《霍去病》利用今年初推出的「納米漫劇流水線」，完成劇本拆解、智能分鏡與畫面生成全流程，將特效成本由每秒3000元，壓縮至每秒3元，而且效率大幅提升。

過去，傳統的高質素橫屏劇集，每集成本可達1000萬；真人短劇全套的製作成本也要50萬至100萬元，亦與AI生成的短劇十分懸殊。