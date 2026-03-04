Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爛片可退款｜杭州戲院新招吸客 20分鐘內可「回水」四成

即時中國
更新時間：10:10 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-04 HKT

內地戲院業競爭激烈，杭州有戲院推出嶄新服務吸納顧客，承諾觀眾若在電影開場20分鐘內，因觀影體驗不佳或與期望不符，可申請退回四成票價，冀藉此提升服務質素及競爭力。據悉，該措施自本月一日試行以來，暫未有觀眾提出退票要求。

六成需上繳故未能全額退款

據內媒報道，杭州西田城時代聯合影城早前公布，將於3月1日至4月30日期間，試行「觀影體驗不佳，20分鐘內可退40%票價」的服務。該影城的營運副經理周明慧周一（2日）回應查詢時確認，觀眾在電影放映後20分鐘內，若認為影片不似預期，或因臨時有事需提早離場，均可憑當日有效戲票到前台辦理退款。

2月23日，在江蘇省連雲港市連雲區一家影城，觀眾從電影海報旁走過。新華社
2月23日，在江蘇省連雲港市連雲區一家影城，觀眾從電影海報旁走過。新華社

至於退款比例為何定於四成，影院方面解釋，由於票價收入的六成需上繳予電影發行方及院線，戲院無法自行決定全額退款，故只能退回其可支配的四成金額。

周明慧表示，推出此項措施主要有兩大目的。其一，是希望在電影不符觀眾預期，或觀眾有突發狀況無法繼續觀看時，能盡量減低其經濟損失。其二，則是鑑於周邊戲院林立，競爭壓力頗大，期望能透過提供差異化的優質服務，突圍而出。

據周明慧透露，自措施於3月1日推行至今，影院已放映近70場電影，但並未接獲任何退票申請。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
21小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
12小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
28分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊
即時國際
27分鐘前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
15小時前
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
即時中國
3小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
7小時前