爛片可退款｜杭州戲院新招吸客 20分鐘內可「回水」四成
更新時間：10:10 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-04 HKT
內地戲院業競爭激烈，杭州有戲院推出嶄新服務吸納顧客，承諾觀眾若在電影開場20分鐘內，因觀影體驗不佳或與期望不符，可申請退回四成票價，冀藉此提升服務質素及競爭力。據悉，該措施自本月一日試行以來，暫未有觀眾提出退票要求。
六成需上繳故未能全額退款
據內媒報道，杭州西田城時代聯合影城早前公布，將於3月1日至4月30日期間，試行「觀影體驗不佳，20分鐘內可退40%票價」的服務。該影城的營運副經理周明慧周一（2日）回應查詢時確認，觀眾在電影放映後20分鐘內，若認為影片不似預期，或因臨時有事需提早離場，均可憑當日有效戲票到前台辦理退款。
至於退款比例為何定於四成，影院方面解釋，由於票價收入的六成需上繳予電影發行方及院線，戲院無法自行決定全額退款，故只能退回其可支配的四成金額。
周明慧表示，推出此項措施主要有兩大目的。其一，是希望在電影不符觀眾預期，或觀眾有突發狀況無法繼續觀看時，能盡量減低其經濟損失。其二，則是鑑於周邊戲院林立，競爭壓力頗大，期望能透過提供差異化的優質服務，突圍而出。
據周明慧透露，自措施於3月1日推行至今，影院已放映近70場電影，但並未接獲任何退票申請。
