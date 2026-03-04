馬雲現身杭州雲谷學校 阿里和螞蟻核心管理層罕見聚齊交流AI

馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層來到杭州雲谷學校，與校長、老師們探討AI帶來的挑戰和機會。

雲谷學校公眾號顯示，阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，螞蟻集團董事長井賢棟和CEO韓歆毅一同參加交流。

核心管理層罕見地全部聚齊，被外界解讀為阿里繫在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

他們一行人與校長和老師們交流了一個多小時。根據「雲谷教育」，馬雲說，AI時代已經快速到來，對社會的衝擊超出想像，誰都沒有做好足夠的準備。但是對10幾歲的孩子來說，他們最有改變的希望和機會。

阿里巴巴創始人馬雲（左三）與阿里巴巴和螞蟻集團核心管理層齊聚杭州雲谷學校，探討AI帶來的挑戰和機會。雲谷教育

他稱，此次到雲谷學校，目的就是把阿里巴巴最近對AI越來越清晰的洞察和老師們分享。

馬雲說，AI帶來了一個讓教育回歸教育本身的機會，並建議死記硬背的時間，刷題的時間可以釋放出來，用來培養創造力和想像力；孩子們可以有更多時間來玩，來學習音樂、繪畫、運動，從中學會分享、學會感受和體驗，學會傾聽，以及學會理解。

馬雲也提到，看一所學校是不是屬於AI時代的學校，並不是去看一所學校有多少AI服務器，有多強的AI技能。他解釋，因為AI擁有的是晶片，而人類擁有的是心，AI時代對教育最大的改變，是老師們可以完完全全去做「靈魂工程師」，而不是做知識的灌輸者。

馬雲還說，未來不是讓孩子去和AI比拚計算和記憶，而是讓孩子保持好奇，學會共情和擔當，擁有體驗感。因為，好奇心、想像力、創造力、判斷力還有審美能力，才是AI時代教育需要賦予孩子的真正的能力。

「雲谷教育」稱，他們一行人在討論中提到，AI的迭代以周計算，能力還在不斷增長，此次的技術革命對生產效率和社會方方面面帶來的變革是歷史性的，以後可能一天不用工作八小時，但是很多工作種類都會消失。

事實上，這並非馬雲近期首次公開談及AI。他於今年1月出席馬雲公益基金會活動時亦曾分享，AI時代的教育，應是讓學生學會提出一萬個不同的好問題，而非僅為尋求一個標準答案。