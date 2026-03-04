伊朗局勢‧分析︱學者：當區供應中斷 恐加大中國化工產業壓力

中東戰火升溫，導致霍爾木茲海峽的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的成本飆升至歷史最高紀錄。中國外交部星期二（3月3日）敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全。

中國人民大學國際關係學院教授崔守軍對《星島》分析，一旦這個佔全球20%原油運量的咽喉被切斷，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。短期來看，伊朗原油供應中斷將加大中國中下游化工產業鏈成本壓力；但中長期而言，伊朗局勢穩定後，中國仍將是其重要原油合作夥伴。

1/3中國原油經霍爾木茲海峽輸出

受衝突影響，全球能源命脈霍爾木茲海峽的石油運輸幾乎停擺。中國約三分之一的原油供應經由這條水道運輸。

外交部發言人毛寧3日主持例行記者會，針對霍爾木茲海峽航道受阻的提問表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中國敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大影響。

學者：伊朗局勢大機會轉入長期消耗狀

據彭博社報道，資深天然氣行業高管稱，中國正向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能擾亂卡塔爾天然氣出口，或其他經霍爾木茲海峽運輸的能源貨運的行動。

學者崔守軍分析，從當前軍力投射與地緣結構來看，伊朗局勢大概率會轉入一種長期消耗狀態。伊朗深埋地下的核心軍工與核設施難以被一次性「清零」。美以將針對伊朗境內關鍵基礎設施「剝奪性打擊」，伊朗則利用中遠程導彈和無人機蜂群，對美軍駐中東的各個固定基地節點以及以色列本土，進行常態化飽和式襲擾。

他強調，中國每天超500萬桶原油途經霍爾木茲海峽，一旦斷航，暴漲的戰爭險保費和繞行好望角的物流成本，將推高全球油價。中國的能源供給安全恐受到衝擊，油價的暴漲也將會帶來輸入性通脹，衝擊中國以出口為導向的製造業毛利率。

《星島》駐京記者 楊浚源