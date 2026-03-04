兩會2026 ｜人大會議發言人婁勤儉談國際局勢 任何國家不能在世界我行我素

十四屆全國人大四次會議明日（5日）開幕，將發表政府工作報告及「十五五」規劃綱要草案等。十四屆全國人大四次會議3月4日上午舉行預備會議，通過了十一項大會議程。大會新聞發言人今日（4日）中午12時，在人民大會堂舉行新聞發布會。

大小國家要相互尊重

13：30

對於「土耳其阿納多盧通訊社」記者提問有關美國和以色列近期針對伊朗的軍事行動、委內瑞拉總統被拘捕、美國長期宣稱有意吞併格陵蘭島的看法。婁勤儉表示，中方高度關注伊朗局勢。伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

婁勤儉稱中方一貫認為，大小國家相互尊重、一律平等是歷史進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。

婁勤儉又指出，和平發展、合作共贏才是人間正道。習近平鄭重提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，為推動構建更加公平合理的全球治理體系提出中國方案。

婁勤儉提到去年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。兩次世界大戰的浩劫讓國際社會痛定思痛，聯合國應運而生。80多年來的實踐昭示世人，聯合國的作用只能加強、不能削弱，聯合國的地位必須維護、不能取代。中國作為世界主要大國、聯合國安理會常任理事國，願意同各國一道，堅定維護聯合國權威和地位，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正的多邊主義，為改革完善全球治理、推動構建人類命運共同體作出更多的貢獻。

促進民營經濟發展方針不變

13：20

對於《經濟日報》記者提問有關去年4月通過的民營經濟促進法實施情況。婁勤儉表示，黨和國家促進民營經濟發展的基本方針政策一以貫之，不能變，也不會變。

民營經濟促進法是民營經濟發展的基礎性法律。自去年5月頒布實施以來，國家有關部門深入推進配套制度建設，推出了150多項配套制度；多個省區市針對地方特點和企業的主要關切，出台了相應的地方性法規。全國人大常委會組織對涉及民營經濟發展的規範性文件開展集中清理，督促修改、廢止1400多件。這些做法營造了促進民營經濟發展的良好環境，有力保證法律實施的政治效果、法律效果、社會效果。

不少民營企業反映，促進投資和科技創新的一系列政策，使民營企業的創新能力顯著提升；企業貸款貼息等融資促進政策，使民營企業的市場競爭力得到增強；開展規範涉企執法專項行動，進一步優化了營商環境。

隨著法律的進一步實施落地，民營經濟發展的信心、底氣和動力將更加充足，前景將更加廣闊，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。

中方堅決反對日本領導人發表涉台錯誤言論

13：16

新加坡《聯合早報》提問有關，中日關係出現的困難和波折的背景下，中國如何推動與周邊國家關係發展。婁勤儉表示，中國始終將周邊置於外交全局的首要位置，始終致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。習近平主席幾乎遍訪周邊國家，去年主場外交和重要出訪更是著眼周邊。在元首外交的戰略引領下，中國同周邊國家鞏固戰略互信，深化全方位合作，加強各領域交流，為地區穩定發展注入強勁動能。

維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

中方願與歐洲打造更多合作議程

13：14

對於捷克媒體記者提問有關中歐關係，婁勤儉表示，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟、提升民眾福祉。

中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾。中方願同歐方一道，堅持夥伴關係基本地位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對全球性挑戰。去年，中方同歐洲議會同步取消交往限制，重啟中斷多年的立法機構機制交流。全國人大願加強同歐洲議會和歐洲國家議會的友好交往，不斷增進了解、擴大共識、推動合作，助力中歐關係行穩致遠。

13：12

新華社記者問及是次大會將審議民族團結促進法草案，婁勤儉表示，這部法律注重與民族區域自治法等其他法律法規協調和銜接，側重聚焦鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，調整全國範圍內的民族關系。草案明確了民族團結進步事業的總體要求、重要原則以及相關主體的職責要求，規定了構築共有精神家園、促進交往交流交融、推動共同繁榮發展等方面的具體舉措。

「十五五」將加強人工智能原始創新

13：00

對於「中國新聞社」提問有關中國的人形機械人及人工智能的發展，婁勤儉表示，去年是國產人形機械人產業實現技術突破和場景落地雙重跨越的關鍵一年。隨著人形機械人技術能力、應用場景不斷拓展。



近年來，中國加快推動人工智能產業發展，算力基礎設施規模和水平不斷提升，高質量數據集加速湧現，國產算法模型引領開源創新生態。在現實環境下，科技的創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。



「十五五」期間，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

他又稱，人工智能需要智能計算、高速數據傳輸和海量數據存儲能力，需要智能芯片、算法模型和大數據協同的技術體系。科技創新離不開開放包容、互利共贏的全球生態。中方願與各方一道，推動建立開放、公平、公正、非歧視的全球科技發展環境，推動科技創新成果惠及更多國家和人民。同時，人形機械人的興起和廣泛運用，會在倫理道德、社會治理等方面提出新的課題，也需要全世界共同解答。

12：54

就《法治日報》記者提問有關修改食安法、危險化學品安全法、網絡安全法等立法工作情況，婁勤儉表示，一年來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括：制定法律6件，修改法律14件，通過法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件，主要是：

一、是健全社會主義市場經濟法律制度。為維護公平競爭的市場秩序，修改反不正當競爭法，加快構建全國統一大市場。為暢通國內國際雙循環，修改對外貿易法、仲裁法、海商法，更好適應高水平對外開放。

二、是推進社會民生領域立法。制定突發公共衛生事件應對法，修改傳染病防治法、食品安全法，守護人民群眾生命安全和身體健康。制定危險化學品安全法，修改治安管理處罰法、網絡安全法，支撐高水平平安中國建設。制定國家公園法，修改環境保護稅法，更好守護綠水青山。

三、完善全過程人民民主制度體系。修改城市居民委員會組織法、村民委員會組織法，推進基層治理體系和治理能力現代化。

中方願與美方加強溝通 同時中方有原則及底線

12：43

《彭博社》記者提問，伊朗發生的事態以及特朗普總統預計不久後將訪華的背景下，有關中美關係的發展趨勢。婁勤儉表示，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。習近平主席指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要；中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。

中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

去年，全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展。希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。

生態環境法典將成中國第二部「法典」法律

12：32

就《人民日報》記者查詢是次大會將審議生態環境法典草案，婁勤儉表示，生態環境法典是中國第二部以「法典」命名的法律。這部法典的編纂，不是簡單的法律彙編，也不是完全的新立新定，而是對現有的生態環境法律制度機制和規則規範的系統整合、編訂纂修、集成昇華。

婁勤儉指出，中國經濟社會發展進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，需要用最嚴格制度、最嚴密法治保護生態環境、推動綠色發展。從法治建設看，以往生態環境立法採取分散立法，存在重複和不協調等問題。通過編纂法典，將提升立法的系統性、整體性、協同性、時效性。

編纂採用適度法典化的方式：一是將現行的環境保護、污染防治方面的法律納入法典，出台後不再保留原法律；二是現行的有關流域、區域、自然資源、生物多樣性以及循環經濟、節約能源等方面的法律制度規範，擇其要旨要則體現到法典中；三是對於應對氣候變化、碳達峰碳中和、綠色低碳發展等方面的法治需求，法典就此作出一些原則性、引領性規定，為今後我國相關法律制度建設留有空間，以體現法典的時代性、前瞻性。

中國消費市場穩步擴大

12：23

《中國日報》記者指出提問有關中國去年的消費市場，以及今年國家又會有哪些拉動國家消費的政策措施。



婁勤儉表示，2025年，我國深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，社會消費品零售總額首次突破50萬億元，消費對經濟增長的貢獻率達52%。



婁勤儉補充，具體來說：一是消費結構優化升級。加力擴圍消費品以舊換新，惠及3億6千6百萬人次。辦好進博會，滿足多元化消費需求。二是服務消費潛力釋放。服務零售額增長5.5%，文旅休閑、交通出行等保持兩位數增長，數字消費、綠色消費、健康消費持續擴大。三是入境消費熱度攀升。擴大免簽國家範圍，優化升級離境退稅政策，「中遊」「中國購」持續火熱，全年離境退稅銷售商品銷售額增長近1倍。特別是海南自貿港封關後，迎來新一波的旅遊消費熱。

堅持擴大內需戰略基點

婁勤儉續稱，今年，我們將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，推進建設強大國內市場。一方面，擴大優質消費品和服務供給。實施服務消費提質惠民行動，加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策，推動商品消費擴容升級；打造國際化消費環境，豐富消費場景，辦好「購在中國」系列活動。



另一方面，堅持惠民生和促消費緊密結合。促進高質量就業，制定實施城鄉居民增收計劃，增強居民消費能力。穩步推進基本公共服務均等化，完善教育、托育、養老、醫療保障體系，減少居民消費的後顧之憂。

今年，全國人大常委會將就建設國內統一大市場、扎實推進鄉村全面振興等方面開展監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。謝謝！

12：15

央視記者在現場提問，有關大會將要審查「十五五」規劃綱要草案，同時還將審議國家發展規劃法草案的情況。



婁勤儉表示，制定和實施五年規劃，是中國共產黨治國理政的一條重要經驗。去年「十四五」圓滿收官，中國經濟總量突破140萬億元人民幣，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。



「十五五」時期是我國基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。黨的二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃《建議》，為未來五年的中國發展作出戰略部署。「十五五」規劃綱要草案在廣泛徵求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准並公布實施，使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。



在制定實施五年規劃的長期實踐中，探索形成在黨中央集中統一領導下，由黨中央提出規劃《建議》、國務院編制規劃《綱要》、全國人大審查批准後向社會公布實施的制度安排。此次大會審議國家發展規劃法草案，以法律形式將這些成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。

全國人大會議周四開幕會期八天

12：00

大會發言人婁勤儉表示，大會預備會議通過大會議程。十四屆全國人大實有2878名，目前已有2773名代表向大會報到。十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。