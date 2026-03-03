極品寶媽︱電扶梯「放飛」玩具車炒低母女 害女嬰穿頭還稱「唔關我事」︱有片

雲南有離譜母親在超市，放任玩具車在電扶梯「無人駕駛」，導致前放母女被「追尾」撞飛，懷中5個月大女嬰更因而跌穿頭。肇事母親之後還囂張找來6名親友圍堵受害人，表示對方住院「與自己無關」，只肯賠2000元人民幣。

肇示者全程未示警未施救

網民「洢諾」1日發片，指2025年9月29日，在雲南某超市，遭一名帶著小孩的母親「從後襲擊」，導致當時5個月大的女兒被撞飛跌穿頭。

據閉路電視影片，事發時「洢諾」抱著女兒步上當地超市一條大電動扶梯落下層，肇事人則拖著一名約1歲男孩準備步上電扶梯，肇事母親先將手上的大型玩具車放上電扶梯，然後想抱起自己孩子，但玩具車無人握扶下，即迅速往下暴走，從後將「洢諾」母女撞飛，女嬰更從母親懷中直摔落地，由另一在電扶梯的女途人協助救援。

而整個過程，肇事者從未叫喊示警，玩具車釀禍後，亦沒有上前援救，只呆站在電扶梯前，任由事故發生。

事後，「洢諾」女兒頭部有多處瘀傷及前額撞破，「洢諾」本人亦腰部受傷，母女需要住院，幸檢查後女嬰沒有腦出血。

召6人圍堵恐嚇卸責

「洢諾」指斥，肇事者在電扶梯的危險舉動，直接令她母女受驚受傷，但事後毫無歉意，還曾召喚6名親友在派出所圍堵她，聲稱她們住院治療「與我無關」，只肯就事件賠償2000元。

「洢諾」拒絕和解，將肇事者告上法庭，案件將在3月12日開庭審理。

事件在網上迅速發酵，「洢諾」其中一條影片，聲援留言已達5.8萬條，點讚達14.7萬個，轉發近萬次。

網民紛斥肇事者同為人母，卻無半點同理心，「車滑下去都一聲不吭的，等撞到了自己再安穩地下去，怎麼有這麼壞的人」、「擴大矛盾，拉著超市當第一或者第二被告」、「這人有病吧，自己有娃呢還能做出這樣的事來」、「這個黑衣服婆娘不配當人」。