Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谷愛凌現身德雲社睇相聲 嚐北京地道美食

即時中國
更新時間：13:47 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-03 HKT

在2026米蘭冬奧會上再創佳績的自由式滑雪運動員谷愛凌，近日已返回北京，展開其賽後假期。行程期間，她不僅親赴賽場觀賞女排賽事，更到訪德雲社欣賞傳統相聲，並品嚐地道京菜，悠閒享受生活。

觀賞女排賽事 

在剛結束的米蘭冬奧會中，谷愛凌為中國代表團勇奪一金二銀。連同上屆成績，她在兩屆奧運會中已累積三金三銀，共六枚獎牌，刷新了女子自由式滑雪項目的奧運獎牌歷史紀錄。

相關新聞：貝森特批代表中國如同出賣美國 谷愛凌：我贏了才變政治出氣袋

相關新聞：冬季奧運︱胡錫進批美方捧劉美賢踩谷愛凌 「小肚雞腸真的很low」

賽後，谷愛凌短暫停留米蘭參與商業活動，隨後轉赴北京。在出席冬奧會總結大會後，她正式開始其個人假期，深入體驗北京的城市生活與文化。

根據谷愛凌在社交媒體分享的相片，她於2月28日晚現身北京越野光彩體育館，觀賞了全國女排超級聯賽的季後賽事，見證主場作賽的北京北汽女排對陣河南雙匯女排。

相關新聞：冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩

翌日，她偕母親谷燕前往德雲社位於三里屯的劇場，觀看德雲一隊的相聲演出，顯示出其對中國傳統表演藝術的濃厚興趣。此外，她亦分享了在餐廳包廂內享用餃子等京式美食的相片。

儘管正值假期，谷愛凌仍不忘保持體能訓練，並分享了自己汗流浹背的健身照片，展現出高度的自律精神。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT