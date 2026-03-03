谷愛凌現身德雲社睇相聲 嚐北京地道美食
更新時間：13:47 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-03 HKT
在2026米蘭冬奧會上再創佳績的自由式滑雪運動員谷愛凌，近日已返回北京，展開其賽後假期。行程期間，她不僅親赴賽場觀賞女排賽事，更到訪德雲社欣賞傳統相聲，並品嚐地道京菜，悠閒享受生活。
觀賞女排賽事
在剛結束的米蘭冬奧會中，谷愛凌為中國代表團勇奪一金二銀。連同上屆成績，她在兩屆奧運會中已累積三金三銀，共六枚獎牌，刷新了女子自由式滑雪項目的奧運獎牌歷史紀錄。
賽後，谷愛凌短暫停留米蘭參與商業活動，隨後轉赴北京。在出席冬奧會總結大會後，她正式開始其個人假期，深入體驗北京的城市生活與文化。
根據谷愛凌在社交媒體分享的相片，她於2月28日晚現身北京越野光彩體育館，觀賞了全國女排超級聯賽的季後賽事，見證主場作賽的北京北汽女排對陣河南雙匯女排。
翌日，她偕母親谷燕前往德雲社位於三里屯的劇場，觀看德雲一隊的相聲演出，顯示出其對中國傳統表演藝術的濃厚興趣。此外，她亦分享了在餐廳包廂內享用餃子等京式美食的相片。
儘管正值假期，谷愛凌仍不忘保持體能訓練，並分享了自己汗流浹背的健身照片，展現出高度的自律精神。
