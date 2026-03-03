元宵月全食︱下次要等到2072年 中國東部將有機會目睹初虧至復圓過程

今天（3日）是正月十五元宵節。今年元宵夜一場月全食將在夜空上演，天文專家表示，對中國民眾而言，21世紀可見的元宵「紅月」，僅有2007年、2026年和2072年三次。2026年這次元宵月全食的觀測條件極佳，堪稱數十年一遇的絕佳機會。此次月全食全過程是香港時間下午5:50至晚上9:18，不需要熬夜就可以欣賞。

三大因素疊加 成就元宵「紅月」奇觀

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，元宵節與月全食的相遇極為難得，需要朔望月周期、月食周期及農曆曆法規則三者精確配合。

月全食的成因是月球、地球與太陽運行至同一直線，月球完全進入地球本影所致。然而，由於月球與地球的軌道存在約5.15度夾角，多數滿月會從地球本影上方或下方掠過，故並非每月皆有月食。天文統計顯示，21世紀全球月全食平均約14個月發生一次，但同一地區需約3年才能觀測到一次。

此外，月全食必發生於「望」（即滿月）之日，但受農曆規則所限，「望」可出現於農曆十四至十七的任何一天，並非固定在十五。元宵節則固定為正月十五，這進一步降低了兩者重疊的機率。

本世紀僅三次中國境內可見

綜合上述各項因素，月全食落於正月十五的機率極低。在21世紀的一百年間，此類巧合僅發生5次，分別在2007年、2008年、2026年、2054年和2072年。

若再考慮地理位置及月出時間，對於中國境內的觀測者而言，機會更為珍貴。2008年及2054年的元宵月全食發生時，中國正值白晝，故無法觀測。因此，本世紀內中國公眾可見的「元宵紅月」，僅有2007年、2026年及2072年三次。與2007年僅能於清晨觀測到「帶食月落」相比，2026年是次月全食的觀測條件堪稱絕佳。王科超建議，市民不妨把握此數十年一遇的良機，與家人親友一同仰望星空，共享此刻天象與佳節帶來的圓滿與美好。

是次月全食的詳細時間（北京時間）如下：

初虧：17時50分

食既（全食開始）：19時04分

食甚（全食高峰）：19時34分

生光（全食結束）：20時03分

復圓：21時18分

本港多雲但仍有機會欣賞

對於中國而言，東部地區因月升時間較早，將有機會目睹由初虧至復圓的完整過程。中西部地區月升時間則較晚，月亮升起時月食經已開始，雖會錯過初段，但仍可觀賞到從全食到復圓的精彩天象，即「帶食月出」。

據香港天文台，只要天氣良好，在開闊的地點（尖沙咀海濱長廊至星光大道一帶、中西區海濱長廊或鰂魚涌公園、新界的大美督主壩及白石角海濱長廊均是絕佳的欣賞紅月勝地。）就可以欣賞到元宵月大部分的過程。根據香港天文台今日最新天氣預報，本港受高空擾動影響，今晚大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。不過，但由於全食過程持續近一小時，市民仍大有機會在雲層飄過之間，一睹血月風采。

值得一提，香港天文台將透過YouTube頻道實時播放本次的月全食，即使足不出戶市民亦可以欣賞。

