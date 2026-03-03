Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機械人登春晚 松延動力獲10億融資

即時中國
更新時間：08:44 2026-03-03 HKT
發佈時間：08:43 2026-03-03 HKT

春晚效應迅速傳導致資本市場，剛登上央視春節晚會的北京機械人公司松延動力科技集團股份有限公司（以下簡稱「松延動力」），昨日宣布完成B輪融資，累計融資規模近10億元人民幣。本輪融資由寧德時代旗下的產業投資平台晨道資本領投。

松延動力發文稱，公司至今已完成9輪融資，這既是對松延動力技術實力、商業化能力與行業引領價值的高度認可，更是對人形機械人消費市場產業未來的看好。

相關新聞：機械人進駐深圳戲院街頭 賣爆谷咖啡各顯神通

表演魔術講笑話後空翻

在上月的馬年央視春節晚會上，松延動力的機械人參演蔡明和王天放的小品節目《奶奶的最愛》，旗下共5個機械人亮相，表演了變魔術、跑動、講笑話、後空翻、頭部伸長等動作。壓軸登場的仿生機械人外形酷似蔡明，成為節目焦點。

成立僅2年多的松延動力，公司團隊也很年輕。創始人、董事長姜哲源年僅28歲，畢業於清華大學電子工程系，2023年攻讀博士期間退學創業，同年9月創立公司。其管理與技術團隊以「95後」為主，平均年齡不足30歲。

相關新聞：宇樹科技︱「Unitree As2」四足機械人規格強勁 上山下海任勞任怨︱有片

去年春節，杭州公司宇樹科技的機械人在央視春晚表演秧歌舞而全國知名，掀起一波機械人熱。今年春晚，宇樹科技機械人已進化至表示高難度武術動作，與魔法原子、銀河通用與松延動力等企業的機械人同台競技。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
9小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
11小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
20小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
17小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
11小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
23小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
2小時前