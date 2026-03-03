機械人登春晚 松延動力獲10億融資

春晚效應迅速傳導致資本市場，剛登上央視春節晚會的北京機械人公司松延動力科技集團股份有限公司（以下簡稱「松延動力」），昨日宣布完成B輪融資，累計融資規模近10億元人民幣。本輪融資由寧德時代旗下的產業投資平台晨道資本領投。

松延動力發文稱，公司至今已完成9輪融資，這既是對松延動力技術實力、商業化能力與行業引領價值的高度認可，更是對人形機械人消費市場產業未來的看好。

表演魔術講笑話後空翻

在上月的馬年央視春節晚會上，松延動力的機械人參演蔡明和王天放的小品節目《奶奶的最愛》，旗下共5個機械人亮相，表演了變魔術、跑動、講笑話、後空翻、頭部伸長等動作。壓軸登場的仿生機械人外形酷似蔡明，成為節目焦點。

成立僅2年多的松延動力，公司團隊也很年輕。創始人、董事長姜哲源年僅28歲，畢業於清華大學電子工程系，2023年攻讀博士期間退學創業，同年9月創立公司。其管理與技術團隊以「95後」為主，平均年齡不足30歲。

去年春節，杭州公司宇樹科技的機械人在央視春晚表演秧歌舞而全國知名，掀起一波機械人熱。今年春晚，宇樹科技機械人已進化至表示高難度武術動作，與魔法原子、銀河通用與松延動力等企業的機械人同台競技。