兩會2026．前瞻｜三部法律將審議 涉生態民族國家規劃

全國政協及人大會議將於明日及後日開幕，除了審查「十五五」規劃草案外，全國人大也將審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法三部重要法律的草案，通過立法深化環保、民族事務及宏觀規劃領域的制度建設，應對挑戰推動高質量發展。

生態環境法典草案是繼民法典之後，第二部以「法典」命名的法律，旨在系統整合現行生態環境法律規範，分為總則、污染防治、生態保護、應對氣候變化、監督管理及法律責任等九個綿編章、逾500條。

「如果說民法典為我們每個人的民事權利立下了規矩，那麼生態環境法典，就是為我們共同的家園築牢法治根基。」參與該法起草的武漢大學環境法研究所所長秦天寶說，生態環境法典絕不僅僅是把過去二三十部生態環境法律簡單彙編，而是從過去的分散立法、應急修法，邁向體系化、現代化的新階段。

其次，民族團結進步促進法是繼1984年民族區域自治法之後，又一部民族工作領域的綜合性法律，用意在於促進民族團結、推進中華民族共同體建設。草案內容頗多，包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為；規定學校以國家通用語言文字為基本教學用語用字，但同時尊重少數民族語言文字的學習和使用，兼顧共性與特色。

支持港澳開展中華民族歷史教育

草案也提到支持香港、澳門特別行政區開展中華民族歷史、中華文化和國情教育。深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞「同屬中華民族、同是中國人」的認識。

至於國家發展規劃法草案是中國首次對國家發展規劃進行專門立法，用意在於規範「五年規劃」的制訂與實施，解決規劃碎片化、協調不足、隨意調整等問題，做到「一張藍圖繪到底」，保持政策規劃的延續性。

全國政協今午3點將舉行首場記者會，大會新聞發言人劉結一將介紹有關情況並回答中外記者提問。明日中午12點，全國人大會議發言人也將在人民大會堂就大會議程等相關問題回答中外記者提問。

