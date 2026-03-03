兩會2026．直播︱全國政協十四屆四次會議會期7天 3月11日上午閉幕

北京進入「兩會」時間。每年一度的全國政協會議明天（4日）開幕，大會新聞發言人劉結一今日下午3時將在人民大會堂舉行新聞發布會，介紹今年的會議情況，並回答中外記者提問，預料涉及內地經濟、國際外交、兩岸及港澳等議題，備受關注。



這也是今年全國兩會首場記者會，《星島頭條網》今日下午直播現場情況。

16:05

香港大公文匯傳媒集團記者問，繼「港車北上」、「澳車北上」之後，2025年「粵車南下」政策落地實施，為粵港澳大灣區融合發展再添新動能。請問全國政協在助力大灣區融合發展、助推港澳融入國家發展大局上，開展了哪些特色履職活動?



16:00

3年間開展1.5萬項「服務為民」活動

劉結一表示，委員履職「服務為民」活動是十四屆全國政協踐行以人民為中心的發展思想和「人民政協為人民」理念的一項創新舉措。自2023年創設以來累計開展活動1.5萬多項，去年就開展6000餘項，廣大政協委員立足實際，發揮優勢，深入基層群眾、界別群眾，積極宣傳解讀黨和政府政策措施、凝聚界別群眾共識、推動解決群眾急難愁盼問題，為「大家」的蒸蒸日上，「小家」的熱氣騰騰貢獻力量。

2025年，我們健全制度機制，細化實施方案，加強服務保障，委員履職「服務為民」活動持續深化。委員們依託「科普萬里行」、衛生「三下鄉」、「送文化下基層」等活動，走進農田牧區、廠礦車間，開展農技培訓、荒漠化防治科普，幫助外貿企業解決實際困難等；深入鄉村社區、高原邊寨，培訓基層醫務人員、舉辦慢病防治講座、開展兒童先心病篩查；積極參加「政協委員情暖百家」「災後重建志願服務活動」，走訪殘障人士、受災群眾，幫助解決實際困難。

政協委員履職「服務為民」與增進人民群眾福祉同頻共振。去年全國政協委員反映的社情民意資訊中，僅就業、社會保障、醫療衛生、生育、教育、養老等領域的就有3000多篇，助推人民群眾最關心最直接最現實利益問題的有效解決。

履職「服務為民」永遠在路上，廣大委員將繼續深入群眾，傾聽民聲、反映民意、排憂解難、凝聚共識，把這項活動做得更好、更實、更深入。



15:59

人民政協報記者問，「堅持人民政協為人民」是新時代人民政協工作的根本價值取向。全國政協2025年持續推進委員履職「服務為民」活動，各專委會都有品牌服務，如「送科技下基層」、「衛生三下鄉」等，請發言人介紹委員履職「服務為民」的做法和故事。



15:57

習近平親赴新疆、西藏慶祝

劉結一指，2025年，習近平總書記親自率領中央代表團出席西藏自治區成立60週年慶祝活動、新疆維吾爾自治區成立70週年慶祝活動，這在黨和國家歷史上都是第一次。總書記高度重視新疆、西藏工作，深切關懷新疆、西藏各族人民，激勵鼓舞各族兒女共同團結奮鬥、共同繁榮發展，推進中華民族共同體建設，同心攜手譜寫中國式現代化建設新篇章。

一年來，全國政協深入貫徹落實習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，緊扣民族工作主線，為服務推進中華民族共同體建設履職盡責、獻計出力。圍繞中華民族共同體建設的重點問題開展研究，提出加強中華民族歷史和中華民族共同體理論研究、健全制度機制和法律法規體系等建議，有關部門反饋將在制定「十五五」專項規劃中充分吸收。

全國政協又發表《健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制》、《鑄牢中華民族共同體意識開闢了馬克思主義民族理論中國化時代化新境界》等文章，助力新時代黨的民族理論學理化闡釋、體系化建構。

全國政協圍繞「十五五」期間民族地區經濟社會發展應關注的若干問題開展調研，提出發展特色優勢產業、統籌經濟發展與生態保護等建議，助推民族地區更好融入新發展格局。圍繞「發揮文博事業力量 鑄牢中華民族共同體意識」等專題深度協商議政。全國政協辦公廳參與舉辦「和美邊疆 民族同歌—新疆西藏美術作品展」，以藝術精品禮讚黨的民族工作光輝成就，展現各族人民團結奮鬥的磅礴氣象。

我國56個民族都有全國政協委員。我們充分發揮這一優勢，積極開展促進各民族交往交流交融的「委員促三交」系列活動，結合視察考察調研與基層幹部群眾座談交流，闡釋黨的民族政策，推動有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識，深化各民族血脈相融、信念相同、文化相通、經濟相依、情感相親的共識。

2026年，全國政協將持續開展民族領域重大戰略性問題研究，加強思想政治引領，為鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設積極凝心聚力。



15:54

中國青年報記者指出，去年，西藏自治區、新疆維吾爾自治區分別迎來成立60週年和70週年大慶。我們注意到全國政協開展了「委員促三交」等系列活動，聯合各民主黨派、工商聯開展調研，面向民族地區基層群眾開展系列活動。請發言人介紹全國政協在服務推進中華民族共同體建設方面都有什麼舉措，做了哪些工作？



15:52

劉結一強調，海南自由貿易港全島封關是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。

春節海南增75.6%免簽外籍遊客

他指，封關後的海南自貿港，貿易自由化便利化水平明顯提升，與國際的聯絡更加便捷。春節假期，海南離島免稅購物金額較去年春節增長30.8%，免簽入境外籍旅客增長75.6%，物暢其流、人享其行成效明顯。

自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。

全國政協長期關注和服務我國對外開放事業，過去一年，為擴大高水平對外開放積極議政建言、凝心聚力。圍繞建設更高水平開放型經濟新體制、健全對外投資管理服務體系、西部陸海新通道建設等，深入考察調研，形成高品質研究報告，為推動外貿提質增效、暢通國內國際雙循環提供決策參考。邀請外國智庫、機構代表團訪華，增進其對中國式現代化的瞭解認知，讓世界看到與中國合作的廣闊空間。委員們在對外交往活動中，交流分享中外合作共贏、彼此成就故事，助力擴大中國開放合作、互惠互利的全球「朋友圈」。

劉結一重申，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易和投資自由化便利化，為全球發展注入更多正能量和確定性，共享發展機遇，共創美好未來！

15:50

中阿衛視記者指，去年底，海南自由貿易港全島封關，引發全世界廣泛關注。請問這將為全球貿易和投資自由化便利化提供哪些新的機遇？全國政協為中國擴大高水平對外開放做了哪些工作？



15:47

在「辦得好」方面，承辦單位高度重視提案辦理，積極與委員開展協商交流，推動提案建議轉化為務實舉措，增進決策的科學化民主化。我舉一個例子，針對近些年社會上關注的青少年視力、體質等問題，提出了關於提升兒童青少年體質健康水平的提案，立案後交有關部門辦理，並被確定為重點提案。承辦單位與提案者座談交流，多次溝通協商，在出台實施的學生體質強健計畫「二十條」舉措中，充分吸納提案中的意見建議。這件提案為推動五育並舉、融合育人發揮了積極作用。像這樣的例子還有很多。

在「督得好」方面，堅持主席會議審定重點提案選題、主席會議成員牽頭督辦重點提案、主席會議聽取年度重點提案督辦落實情況匯報的制度機制。把提案督辦與協商議政活動、年度重點工作相結合，通過視察調研、提案辦理協商會、走訪承辦單位等方式，完成重點提案選題所涉及的300多件提案以及700件其它提案的督辦工作，有效提升提案辦理質效。



15:46

劉結一表示，提案工作是人民政協的一項全域性工作，是人民政協履職盡責的重要方式，是全過程人民民主的生動實踐。

2025年全國政協在提高提案工作質量方面進行有益探索和創新，在「提得好」、「辦得好」和「督得好」方面取得明顯成效。

在「提得好」方面，提高政治站位，加強理論武裝，最佳化知情明政安排，通過多種形式幫助提案者及時精準瞭解情況，把握髮展規律，圍繞「國之大者」和民之關切，提出精準度和含金量高的提案。比如，在全面深化改革領域，提出推動標準制度型開放、數智科技人才一體化改革等提案；在培育新質生產力方面，提出推動企業主導產學研深度融合、建設區域科技創新中心、研發垂直類專業大模型等提案；結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，提出加強東北抗聯革命文物保護利用、弘揚正確二戰史觀等提案。這些提案反映情況精準、分析問題深入、提出建議紮實，被遴選為全國政協2025年度好提案。



15:43

光明日報記者問，提案工作是人民政協履行職能的重要方式。請問全國政協在提高提案質量、增強辦理實效、強化督辦協商等方面有哪些有益探索和創新？

全國政協五年提323條監督意見

15:38

對於全國政協就推動民主監督的工作，劉結一指出，過去五年間，全國政協十個專門委員會，分別選取「十四五」規劃實施中的重要問題，開展五年一貫、兩屆接續的專項民主監督。全國政協委員779人次參與這十個專項民主監督，提出323條監督意見。

全國政協針對優化營商環境、推進鄉村建設、加強黑土地保護、促進體教融合、推進城鄉公共文化服務體系建設等主題深入開展監督。以報告、提案、社情民意信息等方式向有關部門反映監督意見；邀請相關部門參加各類協商會議；主動跟進監督意見辦理情況並向委員及時反饋，形成有調研、意見、辦理、反饋的工作閉環，助推中共中央決策部署見行見效。

制定全國政協加強和改進民主監督工作實施意見等制度規定，高質量落實中共中央批准的年度民主監督工作計劃，堅持主席會議定期聽取進展情況、年度向中共中央報告情況等工作機制。

全國政協亦推薦217名全國政協委員擔任國家監委、最高人民法院、公安部等部門的特約監督員，制定與紀檢監察機關專責監督貫通協調舉措，探索建立民主監督信息通報共享機制等，與民主黨派中央聯合開展民主監督，合力形成高質量監督成果。



15:31

劉結一回應指，2020年，中國脫貧攻堅的全面勝利，歷史性解決困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題，創造出彪炳史冊的人間奇蹟。國際社會予以高度讚譽，稱讚中國為全球減貧作出最大貢獻，樹立令人鼓舞的榜樣。

五年來，中國脫貧地區縣縣通高速，村村通公路，網路訊號全覆蓋，山鄉巨變，換了人間，牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線，鄉村全面振興取得明顯進展。中國脫貧攻堅成果經受住了實踐和歷史的檢驗，向世界有力證明，貧困並非不可戰勝。

中國脫貧攻堅取得舉世矚目的成就，靠的是中國共產黨的堅強領導，靠的是中華民族自力更生、艱苦奮鬥的精神品質，靠的是新中國成立以來特別是改革開放以來積累的堅實物質基礎，靠的是一任接著一任干的堅守執著，靠的是全黨全國各族人民的團結奮鬥，走出了一條中國特色減貧道路。

中國是國際減貧事業的堅定倡導者、推動者和貢獻者，積極參與國際減貧合作，履行國際減貧責任，為開發中國家提供力所能及的幫助。

例如，與150多個國家、數十個國際組織簽署共建「一帶一路」合作檔案，一大批標誌性項目落地生根，不僅促進當地經濟發展，還創造了大量就業機會。

亞非歐設逾30個魯班工坊

在亞非歐地區國家設立30多個魯班工坊，這位記者朋友所在的非洲地區就有17個，為當地培養了經濟社會發展所需的技術技能人才。

在100多個國家推廣菌草技術，幫扶貧困民眾脫貧致富。邀請一些開發中國家相關人員來中國體驗新農村建設，交流鄉村治理、產業發展等領域的成功經驗與有效做法，為他們探索符合本國國情的減貧之路提供有益參考。

全國政協緊扣中共中央持續鞏固脫貧攻堅成果的決策部署，圍繞統籌建立常態化防止返貧致貧機制、促進脫貧群眾就業增收、健全鄉村可持續發展長效機制等議題開展專題調研，提出了完善防止返貧動態監測、提升產業和就業幫扶實效、分層分類幫扶欠發達地區等務實建議，助力激發鄉村振興內生動力、建構現代鄉村產業體系、建設宜居宜業和美鄉村。

政協委員各展所長，積極投身鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉村全面振興實踐：開展習近平總書記關於扶貧脫貧工作的重要論述專題研究，助力建構中國特色反貧困理論學術體系、話語體系；深耕「三農」工作一線，為群眾傳技術、聯資源、解難題，為鄉村發展建言獻策；通過政協對外交往活動，講好中國脫貧攻堅故事，與世界分享減貧經驗。



減貧是世界難題、千年難題。中國願意同世界各國攜手共建擺脫貧困、共同發展的人類命運共同體，持續為全球減貧事業作貢獻。





15:30

幾內亞觀點網指出，貧困是人類社會久攻不下的頑疾，也是國際社會廣泛關注的話題。2020年，中國實現貧困人口全部脫貧。他問，中國對全球減貧事業有什麼可供借鑑的經驗和做法？全國政協在助力中國脫貧人口致富增收方面做了哪些工作？



15:28

劉結一介紹全國政協事後做的工作表示，全國政協共提交相關提案103件，反映並被採用的社情民意信息65篇，提出加強教育資源前瞻布局、加快世界一流學科建設、強化科技創新引領、完善自主人才培養機制、一體推進教育科技人才發展等意見建議，為有關部門制定政策提供有益參考。

此外，教科領域委員在重大科技任務、關鍵核心技術攻關中勇挑重擔，在產教融合、科教融匯中探索新路，在人才培養模式改革、評價機制創新中先試先行，在普及科學知識、培育創新文化中凝聚共識、激發活力，積極為教育科技人才事業高質量發展貢獻力量。



15:27

記者會上，有《科技日報》記者提出，去年三月， 國家主席習近平看望參加全國兩會的民盟、民進、教育界委員時，曾要求政協委員更好支持參與教育科技人才體制機制一體改革和發展的實踐，為提升國家創新體系整體效能貢獻智慧和力量。



15:23

發言人劉結一表示，過去一年，中國經濟在嚴峻的外部環境下展現出強大韌性與活力，經濟總量突破140萬億元人民幣，增速位居全球主要經濟體前列。科技創新成果湧現，而春節假期的消費與出行數據亦彰顯了內需市場的巨大潛力。國內遊客出遊總消費超過8034億元，與去年同比增加1264億元；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行1次以上。儘管經濟面臨挑戰，但其基礎穩固，長期向好的趨勢並未改變。

為此，全國政協在2025年積極履行職能，透過舉辦宏觀經濟分析座談會、專題調研及各類協商平台，聚焦提升宏觀經濟治理、建設現代化產業體系、促進民營經濟發展等關鍵議題，為政府決策提供參考。同時，政協委員亦致力於政策解讀與宣講，以穩定預期、凝聚共識，將中央決策部署轉化為推動高質量發展的實際行動。



15:22

《經濟日報》記者問 :2025年中國經濟實現了5%的增長，經濟社會發展主要目標順利完成。但輿論也關注外部不確定因素和國內供強需弱等問題給中國經濟發展帶來的影響。當前經濟形勢和發展前景如何？全國政協圍繞鞏固經濟穩中向好勢頭開展了哪些工作？





15:21

助力科學制定「十五五」規劃是全國政協2025年工作的重要任務。全國政協圍繞「十五五」時期經濟社會發展中的關鍵性決定性因素、中國式現代化建設中需要解決的重要理論和實踐問題、新徵程上具有趨勢性規律性的發展變化和具有前瞻性引領性的戰略任務，召開專題議政性常委會會議等協商議政活動，廣泛徵求委員意見建議，開展多項深度研究、對策研究，提出提案480余件，報送資訊200余篇，開設《政協調研》「十五五」規劃建言專題向中共中央、國務院領導同志專報55期，為制定「十五五」規劃提供重要參考。



15:20

劉結一表示，「十四五」以來，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，黨和國家事業取得新的重大成就。

五年裡，全國政協圍繞「十四五」規劃的實施，主要開展了以下工作：一是紮實開展調查研究。圍繞「十四五」規劃中涉及的建構高水平社會主義市場經濟體制、全面推進鄉村振興、完善新型城鎮化戰略、最佳化區域經濟佈局、發展社會主義先進文化、推動綠色發展、實行高水平對外開放、促進人的全面發展、增進民生福祉、統籌發展與安全等重大問題，開展主席會議成員牽頭的跨專委會、跨界別的深度研究90多項，開展視察考察調研活動400多次，形成一批高品質研究成果，為規劃實施提供了決策參考和智力支援。

二是開展高品質協商建言。堅持協商於決策之前和決策實施之中，聚焦「十四五」規劃目標任務落地、重點領域攻堅、堵點難點破解等，制定年度協商計畫並組織實施，圍繞統籌城鄉融合發展、加強生態環境保護、最佳化區域教育醫療資源組態、推進文化自信自強等200多個議題召開各類協商議政活動300多次，提出和報送大量相關提案和資訊，助推決策最佳化和決策落實。三是廣泛凝聚智慧和力量。建立健全黨員委員聯絡黨外委員、委員聯絡界別群眾制度機制。通過宣講團、委員講堂、讀書活動等，把「十四五」政策解讀到基層，築牢共同思想政治基礎，把各界智慧和力量凝聚到黨和國家中心任務上，推動形成完成「十四五」規劃目標任務的合力。通過報導委員履職故事、提案故事，展現委員助力「十四五」發展的鮮活實踐。



15:17

人民日報記者問，2025年是「十四五」規劃收官之年，也是「十五五」規劃謀篇佈局之年，請介紹一下全國政協在助推高品質完成「十四五」規劃目標任務、編制「十五五」規劃方面做了哪些工作？



15:16

明天下午的政協大會開幕會上，王滬寧主席將作全國政協常委會工作報告，全面總結一年來的工作。



15:12

劉結一表示，2025年，全國政協堅持中國共產黨的全面領導，認真貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，緊扣中心大局謀事、聚焦關鍵問題議政，以高品質協商建言服務高品質發展實踐，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

一是把堅持黨的領導貫穿履職全過程各方面，把牢履職正確政治方向。堅持「第一議題」制度，傳達學習習近平總書記最新重要講話、重要指示批示精神和中共中央決策部署，結合政協職責任務完善貫徹落實的常態長效機制，逐件督辦落實。嚴格執行重大事項請示報告制度。持續加強黨的創新理論武裝，政協黨組、主席會議堅持領學促學，常態化開展委員讀書、理論學習和政治培訓。圍繞習近平經濟思想、以人民為中心的發展思想等開展理論研究，深刻領悟黨的創新理論真理力量，以理論清醒築牢政治堅定。紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，在精文簡會、改進調查研究、厲行節約等方面取得積極成效，以優良作風保障高品質履職。

推進中式現代化議政

二是聚焦推進中國式現代化協商議政，服務科學民主決策。認真實施全國政協年度協商計畫，緊扣推進中國式現代化和高品質發展中重大戰略性、前瞻性問題，圍繞制定「十五五」規劃、進一步深化經濟體制改革、新質生產力發展、全方位擴大國內需求、文化和科技深度融合、完善和創新社會治理等，開展協商議政。主席會議成員等牽頭，匯聚界別優勢，就增強我國經濟韌性和安全水平、推動人工智能健康有序發展、推進綠色低碳轉型等重大問題開展專題研究，形成高品質成果。如期完成圍繞「十四五」規劃實施開展的民主監督任務，助推中共中央重大決策部署落地見效。

三是以改革創新精神做好經常性工作，提高建言質量。落實提案不在多而在精的要求，修訂提案工作條例，從選題、內容、成效等方面明確好提案標準，促進提案整體質量提升。統籌開展視察考察調研、聯絡界別群眾、委員履職「服務為民」等活動，政協委員深入一線，見證偉大成就、反映民生訴求、研提對策建議。發揮反映社情民意資訊「直通車」作用，報送事關千行百業、不同群體的近2萬篇資訊，為黨和政府科學民主決策發揮積極作用。開展中華文明探源工程紀事、抗日戰爭親歷親見親聞史料等的收集和研究利用工作，助力弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神。做好大會發言、新聞宣傳等工作，多角度展現委員履職成果，為促進黨和國家事業發展廣聚共識。

四是推進履職能力建設，發揮專門協商機構效能。以工作制度機制建設為引領，更好發揮委員主體作用、專門委員會基礎性作用、界別特色作用，推動政協工作提質增效。修訂協商工作規則等，健全深度協商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識的機制。修訂專門委員會通則、工作指南，進一步明晰職責、規範運轉。召開20場界別委員座談會，同34個界別的500多名委員面對面交流互動，制定發揮全國政協界別作用的意見，促進界別工作活躍有序開展。推進委員之家、民主之家、團結之家建設，完善委員履職服務管理體系，委員履職熱情和參與度持續提升。



15:10

記者開始提問，中央廣播電視總台記者表示，習近平總書記要求人民政協「聚焦黨和國家中心任務履職盡責」，請問2025年全國政協在堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，圍繞中心大局履職盡責方面做了哪些工作？



15:09

2026年是「十五五」開局之年。全國政協將緊扣黨和國家中心任務，圍繞「十五五」開好局起好步的重大問題深入協商議政、開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

全國政協認真貫徹落實習近平總書記重要指示和中共中央部署要求，切實做好本次大會各項籌備工作。昨天閉幕的政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議，審議通過了大會會議議程（草案）、日程、常委會工作報告、提案情況報告等檔案。各項準備工作已經就緒。

全國政協會議為期7天較去年增1天

全國政協十四屆四次會議明天下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天，將對三次會議以來的工作進行總結，對今年工作作出部署。主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審議通過全國政協十四屆四次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆四次會議提案審查情況的報告。

大會期間，將舉行開幕會、閉幕會以及2次大會發言；在各委員駐地將分別舉行多次界別小組會議，部分界別還將舉行界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。大會將舉辦3場「委員通道」採訪活動。各委員駐地都設立了採訪間，為中外記者朋友採訪提供服務。全國政協官網新聞中心將及時發佈大會有關安排、主要檔案和資料資訊，請大家關注。



15:07

劉結一指，本次大會有2500多名中外記者報名採訪，表示秘書處將為大家採訪報道做好服務。

他指，2025年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹中共二十大和二十屆歷次全會精神，認真貫徹落實中共中央決策部署，鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，圍繞「十五五」規劃編制、進一步全面深化改革、推動高品質發展等議政建言，為黨和國家事業發展作出新貢獻。

15:00



全國政協十四屆四次會議副秘書長胡衡廬宣布新聞發佈會開始，由全國政協十四屆四次會議副秘書長劉結一擔任政協大會新聞發言人。