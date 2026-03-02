Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浙江泰順發生4.2級地震？ 浙江地震局闢謠

即時中國
更新時間：13:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-02 HKT

浙江省地震局周日（3月1日）闢謠，當地發生4.2級地震，該消息當晚衝上微博熱搜。

浙江省地震局周日晚發通報稱，據福建地震台網正式測定：3月1日晚9時31分，在福建寧德市柘榮縣（北緯27.20度，東經119.88度）發生2.1級地震，震源深度6公里。震中距溫州市約118公里，麗水市約139公里，金華市約211公里，衢州市約217公里，杭州市約343公里。

通報指出，成都高新減災研究所未經授權同意，非法發布預警信息，稱浙江泰順發生4.2級地震，引起社會廣泛關注。上述時間段浙江省域內無地震事件發生，請社會各界關注該局官方發布渠道，不必恐慌。

事件一度登上微博熱搜榜。有IP屬地為浙江的網民稱，是接壤福建的地方震的。浙江其他地方一點感覺也沒有。

