10歲「半半」6歲「香果」兩大熊貓2天內相繼病死 杭州兩動物園閉館受查
更新時間：12:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-02 HKT
杭州官方公告：大熊貓「半半」和「香果」分別於2026年2月9日、10日因病救治無效離世，死因是腸梗阻、腸系膜扭轉引發多器官衰竭。兩家涉事熊貓館已閉館整改，另外兩隻大熊貓「壹壹」、「春生」已送回專業基地。
據中國大熊貓保護研究中心官微消息，2月28日，杭州市林業水利局、中國大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁育研究基地發布公告，針對兩隻大熊貓先後死亡，已迅速成立專家工作組對死因開展調查，經屍檢化驗，確定死亡原因分別為腸梗阻和腸系膜扭轉引發多器官功能衰竭。腸梗阻和腸系膜扭轉均為大熊貓消化道急腹症，致死率分別高達60%和100%，屬圈養大熊貓死亡重大疾病。
當局將對兩家動物園開展進一步調查，責令杭州野生動物世界、杭州動物園熊貓館從即日起閉館整改。
為確保另外兩隻大熊貓「壹壹」、「春生」的身體健康，已將牠們分別運返中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地。
據公開資料，大熊貓半半，雌性大熊貓，2016年10月4日出生於上海野生動物園。大熊貓香果是2020年7月6日出生於成都大熊貓繁育研究基地的雌性大熊貓。
