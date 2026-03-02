Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10歲「半半」6歲「香果」兩大熊貓2天內相繼病死 杭州兩動物園閉館受查

即時中國
更新時間：12:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-02 HKT

杭州官方公告：大熊貓「半半」和「香果」分別於2026年2月9日、10日因病救治無效離世，死因是腸梗阻、腸系膜扭轉引發多器官衰竭。兩家涉事熊貓館已閉館整改，另外兩隻大熊貓「壹壹」、「春生」已送回專業基地。‌‌

大熊貓「半半」２月９日因病救治無效離世。
大熊貓「半半」２月９日因病救治無效離世。
大熊貓「香果」２月10日因病救治無效離世。
大熊貓「香果」２月10日因病救治無效離世。

據中國大熊貓保護研究中心官微消息，2月28日，杭州市林業水利局、中國大熊貓保護研究中心、成都大熊貓繁育研究基地發布公告，針對兩隻大熊貓先後死亡，已迅速成立專家工作組對死因開展調查，經屍檢化驗，確定死亡原因分別為腸梗阻和腸系膜扭轉引發多器官功能衰竭。腸梗阻和腸系膜扭轉均為大熊貓消化道急腹症，致死率分別高達60%和100%，屬圈養大熊貓死亡重大疾病。

相關新聞：基因突變？四川臥龍驚現「黑熊貓」 真相竟與落雪有關｜有片

當局公告。
當局公告。

當局將對兩家動物園開展進一步調查，責令杭州野生動物世界、杭州動物園熊貓館從即日起閉館整改。

為確保另外兩隻大熊貓「壹壹」、「春生」的身體健康，已將牠們分別運返中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地。

據公開資料，大熊貓半半，雌性大熊貓，2016年10月4日出生於上海野生動物園。大熊貓香果是2020年7月6日出生於成都大熊貓繁育研究基地的雌性大熊貓。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 同意與伊朗新領導層對話︱不斷更新
即時國際
10分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
21小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
3小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
19小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
4小時前
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
5小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
2026-03-01 11:00 HKT