重組家庭︱安徽親母女嫁親父子 網民崩潰：孫子應點叫「爺爺嫲嫲」

安徽出現特殊重組家庭引起外界討論。有單親父母結婚後，再將各自的子女介紹予對方孩子，成功讓親母女變婆媳。事件引起網民熱烈討論，有人認為這種親上加親的重組家庭更圓滿，更多人好奇「哎吔」兄妹結婚後，生下子女應如何稱乎爺爺嫲嫲。

《南方都市報》2月28日報道，指日前安徽淮北舉行了一場特別婚禮，新人竟然是「兄妹」。

安徽有親母女嫁親父子，吸引網民熱烈討論。

據知情人士凌先生表示，新人的父母3年前各自帶著子女結婚，成為重組家庭，之後又撮合自己的子女與對方孩子，最終變成親母女嫁給親父子這種親上加親的結果。

這場特殊的婚禮，惹來大量網民調侃留言，「姥姥，你怎麼跟爺爺睡一起」、「兒女看著都不太高興的樣子」、「這才叫婆婆也是媽」、「彌補了生女孩的媽媽不能同時當婆婆的遺憾」、「其中一對鬧離婚，估計要兩對一起離」、「過年過節不用送禮，婚房彩禮啥的都省了」、「不會有婆媳矛盾了」、「再生孩子，要怎樣稱呼爺爺奶奶呢」。