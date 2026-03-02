重組家庭︱安徽親母女嫁親父子 網民崩潰：孫子應點叫「爺爺嫲嫲」
更新時間：11:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-02 HKT
安徽出現特殊重組家庭引起外界討論。有單親父母結婚後，再將各自的子女介紹予對方孩子，成功讓親母女變婆媳。事件引起網民熱烈討論，有人認為這種親上加親的重組家庭更圓滿，更多人好奇「哎吔」兄妹結婚後，生下子女應如何稱乎爺爺嫲嫲。
《南方都市報》2月28日報道，指日前安徽淮北舉行了一場特別婚禮，新人竟然是「兄妹」。
據知情人士凌先生表示，新人的父母3年前各自帶著子女結婚，成為重組家庭，之後又撮合自己的子女與對方孩子，最終變成親母女嫁給親父子這種親上加親的結果。
這場特殊的婚禮，惹來大量網民調侃留言，「姥姥，你怎麼跟爺爺睡一起」、「兒女看著都不太高興的樣子」、「這才叫婆婆也是媽」、「彌補了生女孩的媽媽不能同時當婆婆的遺憾」、「其中一對鬧離婚，估計要兩對一起離」、「過年過節不用送禮，婚房彩禮啥的都省了」、「不會有婆媳矛盾了」、「再生孩子，要怎樣稱呼爺爺奶奶呢」。
最Hit
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
2026-03-01 11:00 HKT