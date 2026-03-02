中國觀察：許仰天罕見亮相 為希音赴港上市鋪路？

在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕有公開亮相，成為全場焦點。這位過往幾乎極為神秘、網上真容難尋的企業家，此番以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，談笑從容，氣質幹練，講話時嘴角露出淺淡笑意。這次亮相不僅打破SHEIN「創辦人神隱」的標籤，更為這間業務遍布全球的跨境電商巨頭，釋放出「重回中國底色」的強烈轉型信號。

SHEIN於2008年在南京創立，最初叫「ZZKKO」，經營出口業務。2012年看準快時尚女裝賽道更名SHEIN，並把內地電商的個性推薦模式搬到海外，迅速風靡歐美Z世代。為了海外擴張，SHEIN刻意淡化中國標籤，2019年起更逐步把總部遷往新加坡，部署在歐美上市。

不過在經濟民族主義、地緣政治壓力、監管透明度要求等考驗下，SHEIN上市之路處處碰壁，歐美業務也屢遭多國政府「針對」。例如去年2月，特朗普政府大幅提高跨境小額包裹，矛頭直指SHEIN等中國電商。

去年市場傳出SHEIN已放棄紐約、倫敦上市的計劃，並通過保密途徑申請香港上市，但最終要獲得中國監管機構的批准。

許仰天此次高調現身官方場合，絕非簡單企業宣傳，可視為一次精心計劃的戰略表態。他主動透露SHEIN的出口規模、供應鏈布局與就業帶動等數據，向監管層與資本市場展示透明化決心。此外，他明確強調 SHEIN「立足廣東」，宣布未來3年在粵投入超過百億元建設智能供應鏈，帶動近間家供應商與數十萬就業，以巨額投資承諾鞏固政策支持。

許仰天這次露面可以解讀為出海電商巨頭在全球貿易風浪中，重新選定方向、穩定基本盤的現實選擇，其未來動態值得關注。

