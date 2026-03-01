Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱解放軍：中國人民要居安思危不可鬆懈

更新時間：18:56 2026-03-01 HKT
發佈時間：18:56 2026-03-01 HKT

伊朗局勢升級之際，代表中國軍方的媒體平台「鈞正平」發表短評稱，當前國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。

鈞正平是解放軍官方媒體平台，由解放軍新聞傳播中心主管，以「千鈞重任、正義擔當、平和理性」為核心理念，主要承擔在網上解讀軍隊重大決策部署、引導涉軍輿論等職能。 

短評表示，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。

短評說，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。

