伊朗局勢︱解放軍：中國人民要居安思危不可鬆懈

伊朗局勢升級之際，代表中國軍方的媒體平台「鈞正平」發表短評稱，當前國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。

相關新聞：伊朗局勢︱滯留杜拜中國旅客未囤任何物資 臨回家機票始遭取消

鈞正平是解放軍官方媒體平台，由解放軍新聞傳播中心主管，以「千鈞重任、正義擔當、平和理性」為核心理念，主要承擔在網上解讀軍隊重大決策部署、引導涉軍輿論等職能。

短評表示，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。

相關新聞：伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」

短評說，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。