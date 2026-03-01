Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱滯留杜拜中國旅客未囤任何物資 臨回家機票始遭取消

即時中國
更新時間：18:48 2026-03-01 HKT
發佈時間：18:48 2026-03-01 HKT

美國與以色列向伊朗發動聯合軍事行動，中東地區局勢瞬即急轉直下。有中國人在杜拜旅行，目前被困酒店，至今仍未知何時才能回國。

紅星新聞報道，小貝於2月16日和家人一起抵達阿聯酋，原計劃2月28日回國，並早早訂好回國的機票。結果抵達機場後，他們才被通知航班取消。小貝一家只好找了附近的酒店暫時住下。

在杜拜機場外沒有輛。美聯社
在杜拜機場受伊朗無人機襲擊。美聯社
軍機不斷飛過

小貝3月1日表示，自己現在還聽到不斷響起的爆炸聲，頭頂也不時有軍用飛機飛過。「昨晚一整夜都是這樣，手機也一直響起警報震動。」在這種狀態下，小貝幾乎沒有合眼。她說，所住的酒店大堂湧入了很多各國遊客前來避難。

當地時間3月1日早上，小貝從酒店窗戶望出去，看到街道上已經很少有人走動了。「大家都躲起來了，現在也不敢出門，好多地方都被炸了。」最讓小貝擔心的是機票航班的情況，「我們的機票被取消後，又嘗試訂了兩次機票，全部被取消了。目前周邊國家都關閉了領空，沒有任何辦法，買不到機票回國。」

兩次重買機票被取消

小貝一家沒有囤任何糧食和水，目前三餐吃酒店提供的飯菜，也不知道某天酒店是否會斷糧。小貝稱，她打算先觀察一下情況，等爆炸聲稍微停一會兒時，去附近超市買一些食物和水。她所在的酒店裡，還有不少和她情況一樣的家庭，他們不知道甚麼時候自己才能踏上回國的路。

