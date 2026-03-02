Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

絕情臭豆腐︱父親請假食團年飯被炒 烈女門口爆seed討公道︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-02 HKT

果然對待員工如店名，真的很絕情。山東濟南有知名小食店「絕情臭豆腐」，有員工女兒替父親請假2小時吃團年飯遭拒之餘，旋被店長炒魷，稱「（請假）1分鐘也不能」。事件引起公憤，呼籲抵制無良店家後，店家公開道歉。

店方：離開1分鐘也不能

濟南人氣小食店「絕情臭豆腐」，農曆新年前爆出無理解僱糾紛，有寬厚里店的員工的女兒李女士近日指控，她在杭州上班，難得回家過年，希望能與父親吃頓團年飯，但她代54歲父親向店方請假2小時，好讓父親能回家吃飯，卻遭店長以離開「1分鐘也不能」拒絕，事後還將父親解僱。

李女士認為店方太不尊重父親，於是氣憤地到了「絕情臭豆腐」店前，公開申訴，痛陳店方的刻薄無人性味。

事件迅速在網絡發酵，網民一面倒指責店方無良，缺乏最基本尊重，「這種店要是還能活下來，呵呵」、「他不是知道自己錯了，而是知道自己的生意要死了」、「配得上店名『絕情』二個字」、「老實厚道的人總是被欺負」、「識趣的趕緊關門大吉」、「光顧這家店的，也是有問題」。

當地人社部門指，已留意到事件，正在核實調查。

「絕情臭豆腐」2月28日下午，發道歉聲明，承認管理有問題，對員工權益保障嚴重不足，已與涉事員工達成和解，相關工資已處理完畢。

李女士之後也發文，指已收到店方調解款，她和父親並將部份捐出。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

