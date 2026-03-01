《原神》︱角色遭非法劇透 3「00後」玩家被捕

上海警方前日通報破獲滬上首宗遊戲領域「非法劇透」刑事案件，3名「00後」疑犯因破解上海網遊企業「米哈遊」的遊戲測試包、洩露未公開角色及內容，被採取刑事強制措施，其中一名疑犯為數學系博士。

紅星新聞報道，去年10月，上海徐匯警方獲悉，有用戶在網絡平台大量發布米哈遊旗下《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等多款遊戲尚未公開的角色形象、場景設計及技能動畫，涉嫌侵犯著作權犯罪。



警方隨即成立專案組，鎖定蘇某、吳某、周某三人，先後將其抓獲，現場查獲電腦、手機等作案工具。其中，周某還是數學系博士，他不滿足於等官方更新，而是自己動手，「挖」出還沒公開的角色、場景、技能動畫，造成視頻發到網上，獲超過10萬點擊量。

米哈遊法務總監羅希表示，「劇透」剝奪了玩家的沉浸式體驗，並給遊戲公司正常運營帶來巨大損失。