伊朗局勢︱大馬士革飛上海癲價見¥382萬 攜程：會加強價格稽核

美國、以色列2月28日聯合空襲伊朗多個地點，伊朗亦對中東多個美軍基地及以色列還擊。美國總統特朗普3月1日宣稱，伊朗最高領袖哈梅內伊已經身亡。戰火之下，伊朗大量外國人外逃，網上流傳，由敘利亞首都大馬士革飛回上海的機票，瘋漲至逾382萬人民幣一張。攜程客服回應事件指，會加強內部所有航線的價格稽核。

知情者料操作失誤

據《每日經濟新聞》報道，伊朗遭美國、以色列大規模攻擊後，有網民於票務平台App發現，在當地時間2月28日由大馬士革飛上海浦東機場的票價飆升至數十萬至最貴382萬元一張，足夠在內地買房。

伊朗被攻擊後，票務平台曾出現大馬士革飛上海機票索價逾328萬人民幣一張。



相關新聞：伊朗局勢︱特朗普：哈梅內伊已身亡 伊媒證哈梅內伊女兒及孫喪生︱不斷更新

而伊朗遇襲前，從大馬士革飛上海的航班，以搭乘廈門航空為例，票價不到3000元人民幣，若是搭乘阿聯酋航空、馬來西亞航空，票價則在1萬元人民幣左右。

報道引述相關知情人士解釋稱，此類情況多為供應商後台人工操作錄入價格失誤，導致前端展示出現異常。「如果是真的高價票，肯定會讓業務盡快下架，避免影響使用者和輿論。」

截至發稿時，票務平台已無3月1日及2日由大馬士革飛北京或上海的航班，至3日始有一班土耳其航空飛北京或上海的航班，單程票價由4.8萬至4.3萬元人民幣。

《瀟湘晨報》1日報道指，攜程客服回覆指，會加強內部所有航線的價格稽核，目前可買到的是3月4日後大馬士革到上海的航班，價格為15201元。但無直接回應出現百萬元機票的原因。

同程則指，3月1日大馬士革到上海也有機票，最貴的為9834元。飛豬平台，3月1日價格最便宜的三千餘元，最貴的則上萬元。