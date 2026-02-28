五糧液集團有限公司黨委書記、董事長曾從欽被查
更新時間：21:24 2026-02-28 HKT
四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委書記、董事長，宜賓五糧液股份有限公司黨委書記、董事長曾從欽涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受宜賓市紀委監委紀律審查和監察調查。
曾從欽簡歷
曾從欽，男，漢族，1968年6月生，四川宜賓人，在職博士研究生學歷。1988年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作。
1988年7月至1999年5月，先後在長寧縣水電局、縣人事局、縣相嶺區公所、縣經濟開發辦公室、縣委辦公室、雙河鎮、長寧鎮工作；
1999年5月至2016年10月，歷任長寧縣委常委、宣傳部部長，縣委常委、縣政府副縣長，四川宜賓臨港經濟開發區發展策劃投資服務局局長，宜賓市發改委黨組書記、主任、市能源局局長；
2016年10月至2019年7月，歷任宜賓市翠屏區委書記，宜賓市翠屏區委書記、宜賓臨港經濟技術開發區黨工委書記；
2019年7月至2022年2月，歷任宜賓市翠屏區委書記，宜賓臨港經濟技術開發區黨工委書記，四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委副書記、總經理、董事、副董事長，宜賓五糧液股份有限公司黨委副書記、董事長；
2022年2月至今，任四川省宜賓五糧液集團有限公司黨委書記、董事長，宜賓五糧液股份有限公司黨委書記、董事長。
