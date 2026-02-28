華潤集團副總經理韓嵩自首 涉嫌嚴重違紀違法受查
21:16 2026-02-28
發佈時間：21:16 2026-02-28 HKT
發佈時間：21:16 2026-02-28 HKT
2月28日，中央紀委國家監委網站通報稱，華潤（集團）有限公司黨委委員、副總經理韓嵩涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，韓嵩，正高級工程師，曾任中國華電集團有限公司總經理助理，華電新疆發電有限公司董事長、總經理等職，於2024年加入華潤集團，擔任華潤（集團）有限公司副總經理。
隨著此番韓嵩落馬，2026年以來中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已達13人。
