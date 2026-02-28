PS修圖｜女子偽造食物變質照片 敲詐同一品牌13次被刑拘

內地網絡「職業索償」歪風不止，一名內地女子竟利用修圖軟件Photoshop，多次偽造食品發霉照片，在半年內向長沙知名食品企業「皇家小虎」敲詐勒索達13次，索償金額由最初50元（人民幣，下同）「三級跳」至500元，總金額近萬元。該女子更以向消費者保護部門投訴及在社交平台「小紅書」曝光作威脅，行徑愈趨囂張。不堪其擾的企業最終報警求助，警方憑藉P圖痕跡鎖定疑犯，目前，該名女子因涉嫌敲詐勒索罪已被依法刑事拘留。

食髓知味 胃口大開

據湖南湘江新區公安局通報，案件始於2024年底。涉案的魏姓女子在江蘇常州購買了長沙企業「皇家小虎」的冷凍食品後，便心生歪念，利用修圖軟件偽造「雞塊發霉」、「手抓餅發霉」等照片，以食品安全為由向企業客服索取賠償。

首次輕易得手後，魏女便食髓知味，變本加厲。在接下來的半年內，她不僅連續13次重施故技，胃口也越來越大，索償金額從最初的50元，一路加碼至500元。她更以「向12315（內地消費者投訴熱線）投訴」、「在小紅書曝光」等言論向商家施壓，態度愈發囂張。

企業忍無可忍，於今年1月整理相關證據，向湖南湘江新區公安局岳麓派出所報案。警方接報後，將魏女的13次購買記錄、聊天記錄，與企業提供的產品質量檢測報告逐一比對，發現其提交的所謂「發霉」照片，存在明顯的修圖（PS）痕跡。

跨省拘捕 直認不諱

經技術鑑定確認照片純屬偽造後，警方立即立案偵查，並迅速鎖定身在江蘇常州的魏女。辦案民警隨即展開跨省抓捕行動，最終在一間工廠內將正在上班的魏女抓獲。

面對警方的審訊，魏女對其犯罪事實供認不諱。她交代，因為首次索賠異常順利，加上商家為息事寧人而態度良好，讓她產生了僥倖心理，遂將投訴及網絡曝光作為威脅手段，將「索償」當成生財之道。經警方核查，其累計敲詐金額已接近一萬元。

此類利用網絡惡意索賠的行為，已引起內地司法部門關注。有法律界人士指出，正常的消費維權受法律保護，但若超越合理範圍，甚至以捏造事實、威脅曝光等手段索取財物，則可能構成敲詐勒索罪。警方亦提醒，網絡並非法外之地，企業若遭遇惡意敲詐，應勇於搜集證據並報警維權。