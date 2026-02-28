受賄超過3.17億元 海口市委原書記羅增斌被判死緩

海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌受賄案，今日（28日）在湖南省郴州市中級人民法院一審宣判。羅增斌被裁定受賄罪成，涉案金額高達3.17億元（人民幣，下同），法院判處其死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院審理查明，被告人羅增斌在長達多年的官場生涯中，利用其先後擔任四川省林業廳副廳長、廣安市市長、巴中市委書記，及至海南省委常委、海口市委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業務承攬、項目推進及資金撥付等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合超過3.17億元。

郴州中院認為，羅增斌的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。然而，鑑於羅增斌歸案後有重大立功表現，提供了其他重大案件線索並經查證屬實。加上其罪行有未遂情節，能如實供述罪行，主動交代辦案機關未掌握的大部分受賄事實，並有認罪悔罪、積極退贓等表現，受賄所得及孳息絕大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，故對其判處死刑，可不立即執行。

據悉，該案於去年12月25日公開開庭審理。庭審期間，羅增斌當庭表示認罪悔罪。

