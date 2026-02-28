網傳「30秒一覺離去」安樂死膠囊 央視調查結果是.....

近日，一則「安樂死膠囊30秒一覺離去，（遼寧）錦州康華醫院讓身患絕症的病人擁有死亡權利」的短視頻在網上迅速傳播，引發關注。視頻所言究竟是真是假？所謂的「安樂死膠囊」又是否存在？央視近日進行了調查。

2月18日，一位網民在某短視頻平台發布上述視頻，引發一些網民的討論和轉發。央視採訪了遼寧省錦州市衛健委。有關負責人表示，他們對全市範圍內依法注冊登記的各級各類醫療機構的診療項目、藥品使用情況進行全面排查。

衛健委副主任湯萍澄清。 央視截圖

衛健委副主任湯萍說：「我國從未批准過『安樂死』膠囊這類藥品。我們對全市的醫療機構進行了核查，均沒有發帖網友所說的這種藥品，更沒有相關的診療服務，所以網上傳播的30秒『安樂死膠囊』完全是子虛烏有的。」網傳的「康華醫院」也不存在。

遼寧師範大學法政學院院長陳光表示宣揚可執行「安樂死」這種錯誤觀點可能引發刑事責任。 央視截圖

遼寧師範大學法政學院院長陳光表示：在「安樂死」不合法的情況下，宣揚可執行「安樂死」這種錯誤觀點可能被不法分子利用，為非法行醫、故意傷害甚至故意殺人等刑事犯罪提供掩護，從而引發刑事責任。專家提醒，公眾在接觸到醫療健康類信息時，可以通過官方渠道核實，切勿輕信、轉發網傳消息。若明知是虛假信息仍轉發傳播，屬於故意傳播虛假信息，將承擔相應法律責任。