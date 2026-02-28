《原神》36歲程式員節後復工猝死 網傳米哈遊僅補償3萬惹議

內地知名遊戲公司米哈遊爆出員工猝死事件。一名負責熱門遊戲《原神》項目的36歲男員工，於春節後復工首日（24日）下班後，被發現在其住所內身亡。事件引發網絡熱議，有傳聞指公司僅提出3萬元人民幣賠償方案，家屬對此表示質疑。米哈遊方面昨日（27日）證實員工死訊，強調已成立專項小組，正全力協助家屬處理善後事宜。

網傳賠償方案僅三萬

據《南方都市報》，近日，有關米哈遊員工猝死的相關消息在小紅書、微博等社交平台廣泛流傳。其中一張朋友圈截圖顯示，有自稱死者表親的網民發帖，指其36歲的表弟為《原神》的遊戲程式員，於大年初八（24日）下班後在出租屋內去世，並質疑公司提出的3萬元賠償方案。

米哈遊發內部信籲勿信謠言

米哈遊方面昨日回應內地傳媒查詢時，證實有一名員工在其居所不幸離世。公司其後發出內部信件，交代事件始末。信中指，該名同事於24日復工，當晚約7時下班，惟翌日（25日）未有出席早會且失聯，公司出於擔憂而聯絡家屬及警方，其後警方到其住所發現他已不幸離世。

公司對痛失共事多年的戰友深感惋惜，並表示已成立專項小組，在尊重家屬意願的前提下，全力協助善後。內部信亦懇請員工勿斷章取義及傳播不實謠言，尊重逝者及家屬私隱。公司強調，有完整的員工關懷政策為意外情況提供保障，包括商業保險、後事安置金及專項慰問補助等，承諾會妥善處理事件。

律師：是否屬「工傷」成關鍵

針對此事，有內地律師指出，事件的關鍵在於能否界定為「工傷」。若非工傷死亡，公司無法定賠償義務，僅需按規定支付喪葬補助金及撫恤金。

該律師表示，若當事人在工作時間及崗位上已出現明顯不適，並有證據顯示發病具有在崗性與連續性，其出租屋可被視為工作崗位的合理延伸，或可視同「工傷」。不過，司法實踐中對此認定嚴格，需證明當事人在上班時已發病，並在48小時內死亡，否則一般不被認定為工傷。律師建議家屬先固定好勞動關係及相關證據，再向有關部門申請工傷認定。