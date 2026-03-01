兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代

近期，無論內地或香港，「十五五」已成為一個熱門詞，但未必人人懂得「十五五」對國家未來發展路向的重要性。



1‧「十五五」全稱是什麼？

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》

相關新聞：兩會2026何時舉行？ 人大代表如何選出？ 一文睇清兩會小知識及規範用詞



2‧五年規劃是什麼？

1953年建國初期，中國一窮二白，為了快速「集中力量辦大事」，例如建工廠、修鐵路，便仿傚蘇聯一樣搞「五年計劃」。



3‧名字的演變：從「計劃」到「規劃」

1. 1953–1980年（一五至五五）：計劃經濟年代，指令性為主，建設工業體系。

2. 1981–2005年（六五至十五）：改革開放後更名「國民經濟和社會發展計劃」，兼顧經濟與民生。

3. 2006至今（十一五–十五五）：計劃更名規劃，更強調引導、預期與約束指標，適配市場經濟。

4‧幾個重要分水嶺

• 一五（1953-1957）：奠定了中國工業化的骨架（如建設鞍鋼、長春一汽）。

• 六五（1981-1985）：改革開放後第一個計劃，重心轉向民生。

• 十一五（2006-2010）：首次加入「約束性指標」（如節能減排）。

相關新聞：兩會2026．小百科︱全國政協委員有無工資？ 會徽細節大拆解



5‧五年規劃有什麼好處？

戰略定力：長期目標清晰，避免短期波動，集中力量辦大事。

資源高效：統籌重大項目、產業布局、區域協調，減少重覆建設。

接續推進：一以貫之推進現代化，一張藍圖幹到底。

穩定預期：就業、教育、醫療、養老、住房等政策方向明確。

發展未來：新興產業、科技創新、區域協調帶來更多就業與創業空間。





6‧五年規劃如何制定？

第一步：先由中共中央成立規劃建議起草組（總書記任組長），廣泛調研、座談、徵求意見，由中央全會審議通過《規劃建議》，明確總目標、大方向、核心任務。

第二步：由國務院編綱要組織國家發改委等部門，按《建議》起草規劃綱要草案，並由國務院常務會議討論通過草案。

第三步：國務院將草案提請全國人民代表大會審查、修改、表決通過並公布實施。

簡單而言：黨定方向、政府編稿、人大通過、全民執行。



7‧十五五規劃（2026-2030年）有什麼要點？

十五五是邁向 2035 年基本現代化的關鍵5年，以高質量發展為主題，以新質生產力為核心動力，統籌發展與安全。中國將以科技自立自強驅動產業升級，以擴大內需激活市場。具體規劃詳情將在3月全國兩會期間公布。