「我們與中國有良好的合作，但也存在一些挑戰，需要我們共同解決，」德國總理默茨周四結束訪華前說。這位保守派歐洲領導人還表示，此行令他「印象深刻」，並宣布新一輪德中政府磋商最遲2027年初在中國舉行。

默茨此次中國首秀，本質上是一場在德國政府內部分歧、企業利益訴求之間尋求平衡的兩難之旅，但從中德聯合聲明的共識與歐洲空巴斬獲中國大單的成果來看，這場旅程最終實現了中德雙方的務實共贏，為雙邊關係重新校準方向。

默茨的兩難，核心源於德國內部的深刻分歧。政府層面，聯盟黨內部對華鷹派外長瓦德富爾與溫和派經濟部長賴歇針鋒相對，執政聯盟中社民黨主張務實對話，與聯盟黨的搖擺態度相互拉扯，瓦德富爾去年就曾一度推遲訪華。企業層面，大眾、寶馬等巨頭迫切希望維持在華利益，但部分中小企業卻因面臨中國企業的競爭而態度謹慎。

中德領導人會晤後的聯合聲明明確相互尊重、互利共贏的根本原則，中方關注到德方「降依賴」、貿易不平衡等關切，德方也正視中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理的擔憂，承諾通過對話妥處分歧，顯示會談坦誠。

默茨並非親華派，此訪沒有華麗的外交辭令，更多是基於利益平衡的理性抉擇。「我們應該加強與中國的關係，我本人也決心這麼做，」他說，「總體而言，在我看來，現在就是要尋求良好合作，同時也非常坦率地談論棘手的議題。」

這種務實姿態既回應了德國內部的不同訴求，也契合中國推動雙邊關係穩定發展的期待。中國外交部形容默茨此訪成果豐碩、富有意義。有人說高個子平衡力差，但1米98高的默茨平衡力不錯，也再次證明大國相處無需刻意分清「左右親疏」，務實權衡才是正道。

紀曉華