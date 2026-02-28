國產AI模型調用量首超美國 排行榜5強佔4席 MiniMax稱霸

國產開源AI模型強勢崛起！以海外開發者為主要用戶的全球最大AI模型聚合平台OpenRouter數據顯示，農曆新年首周中國AI模型以4.12萬億Token（詞元）的調用量，首次超過同期美國模型，實現歷史性突破。上周，全球調用量排行榜5強中，中國模型佔據4席，上海科企MiniMax的模型M2.5更稱霸榜首。有分析指，中國AI模型廠商正憑藉快速迭代和成本優勢佔領全球市場。

Token（詞元）是AI模型處理文本的最小單位，其調用量能真實反應AI模型使用強度和用戶粘性。新春伊始，OpenRouter上的中國模型開啟「狂飆」模式：本月9日至15日這周，中國模型以4.12萬億Token的調用量，首次超過同期美國模型的2.94萬億，終結了過去1年來美國AI在該平台的統治地位；16日至22日這周，中國模型的調用量進一步衝高至5.16萬億，3周大漲127%，而同期美國模型調用量跌至2.7萬億。

DeepSeek據報使用華為晶片訓練較小型AI模型

性能及成本成核心優勢

在該平台全球AI調用量排名前5的模型中，中國模型佔據4席，上榜者分別為上海稀宇科技MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5、智譜的GLM-5及DeepSeek的V3.2。其中本月13日新發布的MiniMax M2.5，上線不足1周便迅速登頂周調用量榜單，截至昨日該模型仍雄踞日調用量榜首。據MiniMax官方，M2.5在代碼編寫和搜索等核心領域的表現，已完全能與OpenAI和Anthropic等美國巨頭的主力產品抗衡。

作為「超級界面平台」，坐擁超500萬用戶的OpenRouter聚合了Gemini、ChatGPT、Claude等全球眾多頂尖AI大模型，其使用量榜單被視為洞察全球AI應用落地趨勢最真實的「晴雨表」。據平台官方數據，截至去年其美國用戶佔比高達47.17%，而中國開發者僅佔6.01%。

內地《每日經濟新聞》分析指，中國模型之所以能在短時間內席捲全球開發者，除性能上比肩甚至超越國際頂尖模型外，其極具競爭力的成本是另一無可爭議的核心優勢。以OpenRouter平台公示的價格為例，在輸出環節，MiniMax M2.5每百萬Token的價格約為1.1美元，而Claude Opus4.6的價格約為25美元，差距約為22.7倍。巨大的成本差距，直接決定了開發者在選擇時的經濟考量。