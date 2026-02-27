無品乘客後座排便後失聯 「拼車」車主無奈報警

內地一位車主近日經歷了一場堪稱惡夢的順風車旅程。他在春節返程時接單，耗時11小時將一名乘客從徐州送到蘇州，不料抵達上海後，竟發現該乘客在後座上排了便，讓他當場崩潰，在車外嘔吐。

惡臭撲鼻車主崩潰

「我打開車門，一股惡臭撲面而來，看到後座上的景象，我整個人都懵了，」侯先生在2月25日受訪時仍心有餘悸。他表示，22日他從山東開車返回上海，途中接了這名男乘客。23日清晨6點將其送達蘇州後，他繼續開往上海。到家後打開後車門，才發現座位上有明顯的排泄物痕跡，甚至已滲入座椅內部。

侯先生回憶，行車途中就曾感到不對勁。「他一個人坐後座睡覺，我聞到異味還問他是不是吐了。他沒承認，我開窗通風後味道淡了，就沒多想。」更讓他覺得詭異的是，途中在服務區停了5次，該乘客每次都說不用上廁所。「我當時還納悶這人怎麼這麼能憋，沒想到是直接拉在褲子裡，下車前還偷偷用紙擦了。」

平台一度僅賠5元優惠卷

事後，侯先生立即打電話給該乘客，但對方拒不接聽，隨後徹底失聯。無奈之下，他只好求助蘇州警方，雖然確認了乘客的身分，卻始終無法聯繫上本人。

由於訂單已完成，侯先生無法透過平台投訴。多次聯繫哈囉順風車平台後，客服起初僅給予5元優惠卷。最終平台也只是賠了50元的接單券作為補償。

這讓侯先生無法接受：「我開了11個小時，這單才賺216元。這件事對我生活影響巨大，我只想要他賠償正常的清理費和座套費。作為一個四十多歲的成年人，至少該向我道個歉吧！」

律師：車主可起訴追討賠償

根據內地律師分析，雖然相關法規主要規範平台對乘客的責任，但根據平台與用戶的協議，乘客若因不文明行為造成車輛損壞，應向車主進行賠償。車主有權向法院起訴該乘客，並要求平台協助追討。

事件經報道後，哈囉平台客服於25日晚間聯繫侯先生，提供了新的補償方案，表示願意支付洗車及更換座墊的費用，共計519元人民幣。然而，截至目前，那名「肇事」的乘客依然處於失聯狀態，未曾接聽電話，更未向車主表達任何歉意。

