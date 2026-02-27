基因突變？四川臥龍驚現「黑熊貓」 真相竟與落雪有關｜有片

最近，一隻名叫「蘇錦崽」的大熊貓幼崽顛覆了所有人的印象，牠不是我們熟悉的黑白分明模樣，而是一身「黢黑發亮」，趴在樹上宛如一顆巨大的「黑煤球」，引發網友熱烈討論。許多人笑稱牠是「挖煤熊」、「黑熊精」，並好奇這是否為罕見的基因突變。

真相揭曉：貪玩惹的「禍」

面對網友的疑問，中國大熊貓保護研究中心在2月27日出面解惑。原來，「蘇錦崽」並非天生「全黑」。真相是，四川臥龍神樹坪基地前陣子下了幾場雪，雪水融化後弄濕了戶外場地。天性愛打滾的「蘇錦崽」在濕泥地上反覆翻滾，結果就把自己滾成了一身泥，白色皮毛被染得漆黑，連可愛的小臉都快看不出原色。

回顧2025年12月的影片，當時的「蘇錦崽」還是一隻標準的黑白熊貓，正用牠的小米牙和竹子「奮鬥」。短短幾個月，就從可愛萌樣變成了「挖煤工」。

熊貓為什麼不能洗澡？

許多網友關心：「為什麼不幫牠洗個澡呢？」對此，研究中心解釋，大熊貓的皮膚表層有一層寶貴的天然油脂，這層油脂不僅能禦寒防潮，更是一道重要的保護屏障。如果人為用水清洗，會破壞這層油脂，反而容易讓熊貓感冒或引發皮膚病。

雖然不能「泡澡」，但飼養員們已經對「蘇錦崽」進行了擦拭清潔，請大家不必擔心。這位「黑熊貓」，其實只是一隻有點調皮、愛玩泥巴的健康BB。