孔慶東爆粗罵漢服支持者 曾形容香港人是狗

曾罵「香港人是狗」的北京大學「出位」學者孔慶東又疑似口舌招尤，被指爆粗口詆毀漢服文化及霸凌未成年人。前日，漢服圈權威資訊平台中國漢服網等多家單位發布聯合聲明，要求孔慶東道歉，並懇請北京大學及教育主管部門問責孔慶東。

聲明稱，近日在春節這一中華民族共慶團圓、彰顯文化自信的時刻，孔慶東等人針對河南春晚少兒漢服表演及漢服復興運動，公然發表一系列否認漢服歷史存在的言論，還對參與表演的少兒及漢服支持者使用「畜生」等極端污穢詞匯進行攻擊。

漢服網要求追責

該聲明稱，其行為嚴重損害高校形像，必須公開致歉，並懇請北大及教育部相關部門啟動對孔慶東師德失範及網絡暴力的正式調查。聲明又說，將協助受害家長及相關群體，保留追究相關人員法律責任的權利。

孔慶東的微博動態顯示，上述「漢服之爭」發生於大年初一。孔慶東在轉發一位博主分享為參加春晚漢族小朋友設計漢服的博文時，使用了「漢服不存在」、「腦殘」、「畜牲」等表述，並指「皇漢雜種們天天鼓吹根本不存在的漢服」。相關微博其後已刪除。

孔子七十三代孫

孔慶東是孔子七十三代孫，北大中文系教授，曾多次因出格言論引發爭議。2012年，一段內地兒童在港鐵進食零食麵，被幾名港人指責的短片在網上瘋傳。



孔慶東隨後在《孔和尚有話說》節目中，罵「很多香港人不認為自己是中國人……這種人給人家英國殖民者當走狗當慣了，到現在都是狗，你們不是人。我知道香港人有很多是好人，但是有很多香港人至今還是狗。」相關言論引發極大爭議。