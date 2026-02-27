經濟艙綜合症｜19歲女生成都往東莞坐31小時硬座 下車心臟驟停險亡 醫生教點預防

2月21日凌晨5時許，廣東東莞東火車站，從成都上車，坐了近31小時硬座終於到站的大一女生小艾（化名）剛下火車，在月站上沒走幾步突然倒地，意識喪失，隨後心臟驟停。所幸經送醫6小時搶救，醫護人員終將小艾從死亡線上拉了回來。

醫生表示，擊倒這名19歲女孩的正是「經濟艙綜合症」。據了解，東莞理工學院大一女生小艾出發前已持續胸悶兩天，但為了不耽誤開學報到，她仍堅持返程。結果在到站後，出現典型的心臟驟停症狀。

工作人員發現小艾倒在月台後，立即撥打救急電話（120）並實施基礎心肺復甦。暨南大學附屬第六醫院（東莞市東部中心醫院）急診團隊與春運保健組趕到現場，實施搶救，隨後小艾被送至醫院，生命跡象仍不穩定，隨時有再次心跳停止的風險。幸經過6小時的緊急搶救，小艾終於「從鬼門關回來」。

2月25日下午，小艾病情穩定，由ICU轉普通病房繼續康復治療。

什麼是「經濟艙綜合症」？

臨床有一種疾病叫「靜脈血栓栓塞症（VTE）」，最常表現為下肢深靜脈血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），嚴重情況下可導致休克或猝死。因其危險因素之一是久坐不動，而長途旅行，乘坐長途客車、火車硬座，特別是乘飛機經濟艙時，大部分人下肢基本上都是保持著不動或少動的狀態，會增加VTE風險，所以醫學上也把這種現象稱作「經濟艙綜合症」。

有何風險？

如果形成了靜脈血栓，人恢復正常活動後可能出現血栓脫落，導致血管栓塞，即發展為下肢深靜脈血栓形成（DVT），可出現腿部腫脹、疼痛、皮溫升高和紅斑；如果血栓隨著血液循環進入肺動脈，可導致呼吸困難、胸痛、咳嗽，嚴重時咯血、暈厥，甚至猝死。

有研究表明，長途汽車、公交車和輪船旅行也會增加因久坐而導致血栓形成的風險。

哪些人要注意？如何預防？

目前醫學觀點認為：沒有基礎疾病或沒有VTE形成高危因素的健康乘客不需要預防經濟艙綜合症。不過一些特定人士需要注意：

近期（通常是12周內）進行過大手術，尤其是骨科手術（包括6周內的髖關節或膝關節置換術）、大血管手術、神經外科手術及癌症手術； 患有各大、小創傷（即血管內皮損傷要素）； 患有過VTE； 患有活動性惡性腫瘤； 處於妊娠或產褥期； 高齡（>65歲，VTE的首發風險隨年齡而增加）； 服用藥物（避孕藥、其他激素制劑、抗抑鬱藥等）； 肥胖； 患有遺傳性易栓症，或有VTE家族史； 患有基礎疾病（肝病、腎病、心血管疾病）。

對於有VTE危險因素的乘客，如果旅行交通時間超過4小時，通常提倡以下預防性干預：