甘肅20人家族跪公路祭祖 汽車衝入人群2死3重傷

甘肅蘭州大年初三發生慘烈車禍，有家族近20人晚上跪在公路燒紙祭祖時，遭一輛汽車高速撞入人群，導致2死3重傷，有女高中生仍在ICU留醫。事件卻未在網絡上獲得同情，網民紛紛批評在公路祭祖出意外是早晚的事。

網民：賠司機新車吧

據《貴陽晚報》報道，家族成員之一的劉先生指，事發於19日大年初三的晚上7時許，近20人的家族成員按照數十年慣例，在蘭州市榆中縣高崖鎮一條公路上燒紙祭祖。

甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。

甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。

甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。

劉先生指，當時有家人在現場亮起強光手電筒，警示行駛中的汽車減速避讓，但涉事私家車卻沒有減速改道，直接撞入人群。

此次事故共造成2人死亡，死者分別為40歲左右的女性和24歲的男性，二人為姑侄關係，均為參與祭祀的同家族成員；3名重傷者已分別在三所醫院的ICU中進行搶救，其中還有一位19歲正上高三的女孩；多位輕傷者也在不同醫院進行著後續診療。

涉事車輛未買保險

負責現場調查的交警告知被撞家屬，涉事汽車未買保險，事後理賠或成大問題。

榆中縣交通運輸局工作人員24日表示，根據《公路法》《路政管理規定》，各級道路均不允許出現佔道行為，祭祀等妨礙交通安全的行為已違規違法，對於此事件的處理情況，工作人員稱需以交警部門的判斷為準。

榆中縣高崖鎮工作人員則指，該鎮傳統文化風氣較濃，地形原因，鎮政府為了防火，已在多個路口開設專門的祭祖位置，對於劉先生指周無文明祭祖點位，才在公路祭祖，則要調查。

網民則大多不同情劉氏一家的遭遇，「那麼大的地方偏偏要在公路上，還是晚上，出事遲早的事」、「高速公路上，還是大晚上，，這是真的誠心要下去陪祖宗了」、「趕緊賠司機新車吧，說那麼多沒用的。」、「不在公路祭祖，等於對祖先不敬？」