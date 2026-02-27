Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘肅20人家族跪公路祭祖 汽車衝入人群2死3重傷

即時中國
更新時間：10:27 2026-02-27 HKT
發佈時間：10:27 2026-02-27 HKT

甘肅蘭州大年初三發生慘烈車禍，有家族近20人晚上跪在公路燒紙祭祖時，遭一輛汽車高速撞入人群，導致2死3重傷，有女高中生仍在ICU留醫。事件卻未在網絡上獲得同情，網民紛紛批評在公路祭祖出意外是早晚的事。

網民：賠司機新車吧

據《貴陽晚報》報道，家族成員之一的劉先生指，事發於19日大年初三的晚上7時許，近20人的家族成員按照數十年慣例，在蘭州市榆中縣高崖鎮一條公路上燒紙祭祖。

甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。
甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。
甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。
甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。
甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。
甘肅蘭州大年初三有近20人的家族在公路祭祖時，被汽車撞倒致2死3重傷。

劉先生指，當時有家人在現場亮起強光手電筒，警示行駛中的汽車減速避讓，但涉事私家車卻沒有減速改道，直接撞入人群。

此次事故共造成2人死亡，死者分別為40歲左右的女性和24歲的男性，二人為姑侄關係，均為參與祭祀的同家族成員；3名重傷者已分別在三所醫院的ICU中進行搶救，其中還有一位19歲正上高三的女孩；多位輕傷者也在不同醫院進行著後續診療。

涉事車輛未買保險

負責現場調查的交警告知被撞家屬，涉事汽車未買保險，事後理賠或成大問題。

榆中縣交通運輸局工作人員24日表示，根據《公路法》《路政管理規定》，各級道路均不允許出現佔道行為，祭祀等妨礙交通安全的行為已違規違法，對於此事件的處理情況，工作人員稱需以交警部門的判斷為準。

榆中縣高崖鎮工作人員則指，該鎮傳統文化風氣較濃，地形原因，鎮政府為了防火，已在多個路口開設專門的祭祖位置，對於劉先生指周無文明祭祖點位，才在公路祭祖，則要調查。

網民則大多不同情劉氏一家的遭遇，「那麼大的地方偏偏要在公路上，還是晚上，出事遲早的事」、「高速公路上，還是大晚上，，這是真的誠心要下去陪祖宗了」、「趕緊賠司機新車吧，說那麼多沒用的。」、「不在公路祭祖，等於對祖先不敬？」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵站再現神秘人龍！港人好奇「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
22小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
15小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
5小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
15小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
青衣餅店內麵包掟店員 商場平台推跌老翁  黑褸男涉襲擊被捕
青衣餅店內麵包掟店員 商場平台推跌老翁  黑褸男涉襲擊被捕
突發
6小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
2026-02-26 09:00 HKT