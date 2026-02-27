長期居俄男性須服役 胡錫進：留學生小心變「壯丁」
更新時間：09:03 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:03 2026-02-27 HKT
中國駐符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）總領館周二提醒中國公民，在俄羅斯長期居留的男性，須同意在俄軍事單位等至少服役一年。北京《環球時報》前總編輯胡錫進說，中國留學生在俄已突破6.6萬人，「大家都須多加小心，防止稀里糊塗成了『壯丁』。」
中國總領館網站24日發布通告，提到根據去年11月俄羅斯總統普京簽署的《關於受理加入俄羅斯聯邦國籍申請及簽發俄羅斯聯邦長期居留許可的臨時條例》，年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，或提供不適合服役證明。
胡錫進昨發文說，現在在俄除了經商的多，留學生已突破6.6萬人，而且繼續增長。俄烏戰爭到今天已經持續4年，雙方兵員都很緊張。「大家都須多加小心，防止稀里糊塗成了『壯丁』。」他奉勸目前在俄烏的中國人，作為個體決不捲入兩邊的戰爭和政治。
