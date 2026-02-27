Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

推學校每日2小時體育 全國嚴查「陰陽課表」

即時中國
更新時間：08:34 2026-02-27 HKT
發佈時間：08:34 2026-02-27 HKT

教育部公布，全國所有省份已經部署推行中小學生每天體育2小時、課間小休15分鐘。2026年，教育部將深入實施學生體質強健計劃，嚴防「陰陽課表」，嚴查擠佔體育課、課間不准學生出教室等行為。

教育部要求全國中小學，讓學生每天有2小時體育活動。新華社
央視報道，教育部前日在京召開深入落實「健康第一」工作部署會。教育部負責人介紹，近年來，教育部圍繞學生身心健康，聚焦體育鍛煉、美育浸潤、心理健康、近視防控、校園食品安全等重點領域持續發力，大力促進學生全面發展。

2026年，教育部將指導各地抓住幼兒園和小學這一關鍵階段，充分保障戶外活動時間，控制電子產品使用，改善教室採光照明，切實有效減輕學生用眼負擔。

 

